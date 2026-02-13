Xiaomi Pad 8 Siap Meluncur Global Maret 2026: Intip Spesifikasi Snapdragon 8 Elite dan Harga

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Pasar tablet Android di tahun 2026 semakin memanas dengan kehadiran suksesor lini tablet paling populer dari Xiaomi. Setelah sukses melakukan debut di Tiongkok pada akhir 2025, Xiaomi Pad 8 series kini bersiap menyapa pasar global, termasuk Indonesia, pada gelaran Mobile World Congress (MWC) Maret 2026.

Xiaomi tidak hanya memberikan penyegaran desain, tetapi juga melakukan lompatan besar pada sektor dapur pacu dan integrasi ekosistem lewat HyperOS 3. Artikel ini akan mengupas tuntas spesifikasi, fitur unggulan, hingga prediksi harga resminya di tanah air.

Key Takeaways: Layar 11,2 inci dengan resolusi 3.2K dan refresh rate adaptif 144Hz.

Varian Pro ditenagai Snapdragon 8 Elite, varian reguler dengan Snapdragon 8s Gen 4.

Kapasitas baterai meningkat menjadi 9.200 mAh dengan fitur reverse charging.

Menjalankan HyperOS 3 berbasis Android 16 dengan fitur multitasking tingkat PC.

Layar 3.2K dengan Refresh Rate 144Hz yang Lebih Responsif

Salah satu daya tarik utama dari Xiaomi Pad 8 adalah kualitas visualnya. Baik varian reguler maupun Pro mengusung panel layar 11,2 inci dengan resolusi tajam 3.2K (3200 x 2136 piksel). Berbeda dengan generasi sebelumnya, panel ini kini memiliki tingkat kecerahan puncak hingga 900 nits, membuatnya tetap nyaman digunakan di bawah sinar matahari langsung.

Refresh rate adaptif 144Hz tetap dipertahankan, namun dengan optimasi latensi yang lebih rendah untuk penggunaan Xiaomi Focus Touch Pen Pro. Bagi pengguna yang sering membaca atau menggambar, Xiaomi juga menghadirkan opsi Soft Glow Edition yang memiliki tekstur matte untuk mengurangi pantulan cahaya hingga 70 persen, memberikan pengalaman seperti menulis di atas kertas.

Performa Flagship: Snapdragon 8s Gen 4 vs Snapdragon 8 Elite

Xiaomi melakukan diferensiasi yang jelas pada sektor chipset tahun ini untuk menyasar segmen pengguna yang berbeda:

Xiaomi Pad 8 (Reguler): Menggunakan Snapdragon 8s Gen 4. Chipset ini menawarkan keseimbangan antara efisiensi daya dan performa tinggi untuk multitasking harian, streaming, serta gaming moderat.

Menggunakan Snapdragon 8s Gen 4. Chipset ini menawarkan keseimbangan antara efisiensi daya dan performa tinggi untuk multitasking harian, streaming, serta gaming moderat. Xiaomi Pad 8 Pro: Menggunakan Snapdragon 8 Elite. Ini adalah monster performa yang dirancang untuk tugas berat seperti editing video 4K, rendering 3D, hingga menjalankan aplikasi PC-grade melalui sistem virtualisasi di HyperOS 3.

Baterai Besar dan Pengisian Daya Kilat

Meskipun bodi tablet ini semakin tipis (hanya 5,8 mm), Xiaomi berhasil meningkatkan kapasitas baterai menjadi 9.200 mAh. Untuk pengisian daya, varian reguler mendukung 45W Fast Charging, sementara varian Pro dibekali 67W HyperCharge yang mampu mengisi daya hingga penuh dalam waktu sekitar 70 menit.

Menariknya, seri ini juga mendukung reverse wired charging hingga 22,5W. Fitur ini memungkinkan tablet berfungsi sebagai power bank darurat untuk mengisi daya smartphone atau perangkat wearable lainnya melalui kabel USB-C.

Perbandingan Spesifikasi Xiaomi Pad 8 vs Xiaomi Pad 8 Pro

Fitur Xiaomi Pad 8 Xiaomi Pad 8 Pro Chipset Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Elite Layar 11,2" 3.2K LCD, 144Hz 11,2" 3.2K LCD, 144Hz RAM/Internal 8GB/128GB, 8GB/256GB 8GB/256GB, 12GB/512GB Kamera Belakang 13 MP 50 MP Kamera Depan 8 MP 32 MP (Focus Frame) Baterai 9.200 mAh (45W) 9.200 mAh (67W)

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan

Performa Snapdragon 8 Elite yang sangat kencang di kelasnya.

Layar 3.2K dengan akurasi warna tinggi untuk kreator.

Dukungan software produktivitas tingkat PC (WPS & CAD).

Desain lebih tipis dan ringan dibandingkan generasi sebelumnya.

Kekurangan

Belum menggunakan panel OLED (masih IPS LCD).

Tidak ada opsi konektivitas seluler (hanya Wi-Fi).

Aksesori Stylus dan Keyboard dijual terpisah.

Prediksi Harga di Indonesia

Berdasarkan harga peluncuran di Tiongkok dan tren pajak perangkat elektronik terbaru, Xiaomi Pad 8 diprediksi akan masuk ke pasar Indonesia dengan kisaran harga sebagai berikut:

Xiaomi Pad 8 (8/256GB): Estimasi Mata Uang Rupiah 5.499.000 hingga 5.999.000.

Estimasi Mata Uang Rupiah 5.499.000 hingga 5.999.000. Xiaomi Pad 8 Pro (12/512GB): Estimasi Mata Uang Rupiah 7.499.000 hingga 7.999.000.

FAQ: People Also Ask

Apakah Xiaomi Pad 8 sudah mendukung 5G?

Berdasarkan bocoran saat ini, Xiaomi Pad 8 dan 8 Pro hanya tersedia dalam varian Wi-Fi saja. Belum ada konfirmasi mengenai varian seluler atau 5G.

Kapan Xiaomi Pad 8 rilis di Indonesia?

Xiaomi Pad 8 diperkirakan akan diperkenalkan secara global pada Maret 2026, dan biasanya akan masuk ke pasar Indonesia 1-2 bulan setelah peluncuran global tersebut.

Apakah stylus Xiaomi Pad 6 masih bisa digunakan di Xiaomi Pad 8?

Xiaomi Pad 8 mendukung Xiaomi Focus Touch Pen Pro terbaru. Meskipun stylus lama mungkin masih bisa tersambung, fitur latensi rendah dan sensitivitas tekanan penuh hanya bisa dinikmati dengan stylus generasi terbaru.

