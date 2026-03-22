Jadwal Rilis Samsung Galaxy A57, Berikut Bocoran Fiturnya

Samsung Galaxy A57 kini menjadi pusat perhatian di pasar teknologi global. Sebagai suksesor dari lini Galaxy A yang legendaris, perangkat ini diharapkan membawa standar baru untuk ponsel kelas menengah (mid-range) pada tahun 2026. Berbagai bocoran dari sertifikasi TENAA hingga uji benchmark Geekbench mulai mengungkap detail menarik mengenai perangkat ini.
Berdasarkan siklus tahunan Samsung dan bocoran dari berbagai sumber industri, Samsung Galaxy A57 diprediksi akan diperkenalkan secara resmi pada akhir Maret 2026. India seringkali menjadi pasar pertama yang mendapatkan pengumuman resmi, diikuti oleh wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam waktu yang tidak berselang lama.
Samsung tidak hanya memberikan penyegaran desain, tetapi juga peningkatan jeroan yang signifikan. Berikut adalah fitur-fitur kunci yang dikabarkan akan hadir:
Jantung pacu Galaxy A57 akan ditenagai oleh chipset Exynos 1680. Chipset fabrikasi terbaru ini diklaim memiliki manajemen suhu yang lebih baik berkat vapor chamber yang lebih luas. Hasil benchmark menunjukkan peningkatan performa multi-core yang signifikan, menjadikannya sangat mumpuni untuk multitasking dan gaming berat.
Salah satu lompatan terbesar adalah pada sektor estetika. Galaxy A57 dikabarkan memiliki ketebalan hanya 6.9 mm. Dengan rangka metal dan perlindungan Gorilla Glass Victus+, ponsel ini tidak hanya terlihat elegan tetapi juga memiliki durabilitas tinggi dengan sertifikasi IP68 (tahan air dan debu).
Layar berukuran 6,7 inci dengan teknologi Super AMOLED tetap menjadi andalan. Samsung dikabarkan meningkatkan tingkat kecerahan puncak (peak brightness) hingga 1200 nits agar layar tetap terlihat jelas di bawah sinar matahari langsung.
|Komponen
|Bocoran Spesifikasi
|Layar
|6.7" Super AMOLED, 120Hz, FHD+
|Prosesor
|Exynos 1680 (4nm)
|RAM/Internal
|8GB/12GB RAM, 128GB/256GB/512GB ROM
|Kamera Utama
|50MP (OIS) + 12MP (UW) + 5MP (Macro)
|Baterai
|5.000 mAh, Fast Charging 45W
Mengingat peningkatan spesifikasi pada sektor chipset dan desain yang lebih premium, harga Samsung Galaxy A57 diperkirakan akan mengalami sedikit penyesuaian. Berikut adalah estimasi harga dalam Mata Uang Rupiah:
Jika Anda mencari ponsel dengan dukungan pembaruan software jangka panjang (hingga 6 tahun) dan desain yang sangat tipis namun bertenaga, Samsung Galaxy A57 adalah kandidat terkuat di tahun 2026. Kehadiran fitur pengisian cepat 45W juga menjadi nilai tambah yang sangat dinantikan oleh pengguna setia Samsung. (Z-4)
