14 Fitur Adobe Express Photos yang Harus Diketahui

Berikut Fitur Adobe Express Photos(Doc Microsoft Store)

ADOBE Express Photos adalah fitur atau bagian dari aplikasi Adobe Express yang digunakan untuk mengedit foto secara cepat, mudah, dan praktis langsung dari HP atau komputer.

Adobe Express Photos adalah alat edit foto berbasis digital yang menyediakan berbagai fitur seperti filter, efek, penghapusan background, hingga penambahan teks tanpa perlu keahlian desain profesional.

Berikut 14 Fitur Adobe Express Photos

1. Background Remover Otomatis

Hapus background foto hanya dengan satu klik, tanpa perlu skill edit rumit.

2. Quick Actions

Fitur instan seperti resize gambar, convert format, hingga crop otomatis.

3. AI Generative Fill

Menambahkan atau menghapus objek dengan bantuan AI secara otomatis.

4. Template Siap Pakai

Ribuan template untuk poster, IG story, hingga thumbnail YouTube.

5. Efek Animasi Foto

Foto bisa dibuat bergerak untuk konten sosial media yang lebih menarik.

6. Auto Resize Multi Platform

Ubah ukuran desain untuk Instagram, TikTok, atau YouTube hanya sekali klik.

7. Filter Estetik Premium

Banyak filter kekinian yang bisa langsung mempercantik foto.

8. Text Style Otomatis

Teks bisa langsung dibuat keren dengan kombinasi font dan efek.

9. Layer Editing Sederhana

Mengatur elemen desain seperti di Photoshop, tapi lebih mudah.

10. Edit Video Ringan

Selain foto, kamu juga bisa edit video singkat dalam satu aplikasi.

11. Sync Cloud

Hasil edit tersimpan otomatis dan bisa diakses dari perangkat lain.

12. Brand Kit

Simpan warna, font, dan logo untuk konsistensi desain.

13. Remove Object

Hapus objek yang mengganggu di foto tanpa merusak background.

14. Integrasi Adobe

Terhubung dengan aplikasi Adobe lain seperti Photoshop dan Illustrator.

Adobe Express Photos punya banyak fitur tersembunyi berbasis AI yang memudahkan editing cepat, bahkan untuk pemula. (Z-4)

Sumber: teknologika, techradar