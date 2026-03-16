Berikut Cara Install Adobe Express Photos di PC(Doc Microsoft Store)

ADOBE Express adalah aplikasi desain grafis dan edit foto yang dikembangkan oleh Adobe. Aplikasi ini digunakan untuk mengedit foto, membuat desain grafis, poster, logo, hingga konten media sosial dengan cara yang mudah dan cepat.

Adobe Express menyediakan berbagai fitur seperti filter foto, template desain siap pakai, penghapusan background, penambahan teks, stiker, serta efek visual.

Dengan fitur tersebut, pengguna dapat membuat desain menarik tanpa harus memiliki kemampuan desain profesional.

Berikut 3 Cara Install Adobe Express Photos di PC

1. Install Melalui Browser

Buka browser di PC seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.

Kunjungi situs resmi Adobe Express.

Klik Sign In atau Daftar menggunakan akun Adobe, Google, atau Facebook.

Setelah masuk, kamu bisa langsung menggunakan fitur edit foto tanpa perlu instal aplikasi tambahan.

2. Install sebagai Aplikasi di PC

Buka situs Adobe Express di Google Chrome atau Microsoft Edge.

Login ke akun Adobe.

Klik ikon Install atau Pasang Aplikasi di bagian address bar browser.

Pilih Install.

Setelah selesai, Adobe Express akan muncul di desktop dan menu Start seperti aplikasi biasa.

3. Install Melalui Microsoft Store

Buka Microsoft Store di Windows.

Cari Adobe Express.

Klik Install.

Tunggu proses download selesai lalu buka aplikasinya.

Aplikasi ini dapat digunakan melalui smartphone, PC, maupun browser internet, sehingga pengguna bisa mengedit foto atau membuat desain kapan saja.

Karena tampilannya sederhana dan praktis, Adobe Express sering digunakan oleh pemula, pelajar, hingga pembuat konten media sosial. (Z-4)

Sumber: adobe, ldplayer