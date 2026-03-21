Berrikut Fitur Ultimate Photo Editor yang Perlu Diketahui(Doc Microsoft Store)

ULTIMATE Photo Editor adalah aplikasi atau perangkat lunak pengedit foto yang memiliki fitur lengkap dan canggih, mulai dari pengeditan dasar hingga tingkat profesional untuk memperbaiki dan memperindah gambar.

Istilah Ultimate Photo Editor biasanya digunakan untuk menyebut aplikasi edit foto yang serba bisa, bukan hanya satu aplikasi tertentu, melainkan kategori aplikasi dengan fitur paling lengkap.

Berikut 17 Fitur Ultimate Photo Editor yang Perlu Diketahui

1. Crop dan Rotate

Memotong dan memutar foto agar lebih rapi dan sesuai kebutuhan.

2. Brightness dan Contrast

Mengatur tingkat terang dan kontras foto.

3. Saturation dan Vibrance

Mengatur kekuatan warna agar lebih hidup.

4. Filter dan Preset

Efek instan untuk mempercantik foto dengan satu klik.

5. AI Auto Enhancement

Fitur otomatis untuk memperbaiki kualitas foto secara cepat.

6. Background Removal

Menghapus latar belakang foto secara otomatis.

7. Blur Effect

Membuat efek blur pada latar belakang agar objek lebih fokus.

8. Sharpen dan Clarity

Menajamkan detail gambar.

9. Color Grading

Mengatur tone warna seperti profesional.

10. Text dan Sticker

Menambahkan teks dan stiker pada foto.

11. Layer Editing

Mengedit foto dengan beberapa layer seperti di Photoshop.

12. Healing dan Retouch

Menghapus noda atau objek yang tidak diinginkan.

13. Face dan Skin Editing

Menghaluskan kulit dan memperbaiki wajah.

14. HDR Effect

Meningkatkan detail pada area terang dan gelap.

15. Noise Reduction

Mengurangi bintik-bintik pada foto.

16. Batch Editing

Mengedit banyak foto sekaligus.

17. Export HD

Menyimpan foto dengan kualitas tinggi.

Ultimate Photo Editor memiliki fitur lengkap mulai dari editing dasar hingga profesional, termasuk AI, retouching, dan pengolahan warna yang canggih. (Z-4)

Sumber: digitalphotodraphy, quora