Berikut Cara Install Ultimate Photo Editor di PC(Doc Microsoft Store)

ULTIMATE Photo Editor adalah aplikasi pengedit foto digital yang digunakan untuk mempercantik, memodifikasi, dan meningkatkan kualitas gambar secara praktis.

Aplikasi ini umumnya tersedia di perangkat Android dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan editing, mulai dari sederhana hingga kreatif.

Berikut 6 Cara Install Ultimate Photo Editor di PC

1. Download Emulator Android

Pertama, kamu perlu emulator seperti LDPlayer, GameLoop, MEmu.

Emulator ini berfungsi menjalankan aplikasi Android di PC.

2. Install Emulator

Buka file installer yang sudah didownload.

Ikuti langkah instalasi sampai selesai.

Jalankan emulator tersebut.

3. Login Google Play Store

Buka Play Store di emulator.

Login menggunakan akun Google.

4. Cari Aplikasi

Ketik Ultimate Photo Editor di kolom pencarian.

Pilih aplikasinya.

5. Install Aplikasi

Klik tombol Install.

Tunggu hingga proses selesai.

6. Jalankan Aplikasi

Setelah terpasang, klik ikon aplikasi.

Sekarang kamu bisa edit foto di PC seperti di HP.

Cara install Ultimate Photo Editor di PC adalah dengan menggunakan emulator Android, lalu download aplikasinya lewat Play Store di dalam emulator. (Z-4)

Sumber: nesabamedia, updatestar