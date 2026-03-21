Berikut Rekomendasi Speaker Bluetooth Terbaik 2026(freepik)

SPEAKER Bluetooth adalah jenis pengeras suara yang menggunakan teknologi Bluetooth untuk terhubung secara nirkabel dengan perangkat lain seperti HP, laptop, atau tablet, sehingga dapat memutar audio tanpa kabel.

Speaker Bluetooth bekerja dengan menerima sinyal suara dari perangkat melalui koneksi Bluetooth, lalu mengubahnya menjadi suara yang bisa didengar.

Berikut 6 Rekomendasi Speaker Bluetooth Terbaik 2026

1. JBL Charge Series

Suara bass kuat dan jernih, baterai tahan hingga 20 sampai 24 jam, bisa jadi powerbank, tahan air dan debu.

2. Sony SRS Series

Suara powerful dengan bass khas Sony, baterai hingga 25 sampai 30 jam, ada fitur lampu dan party mode.

3. Ultimate Ears BOOM Series

Suara 360 derajat, desain tahan banting dan waterproof, baterai tahan 20 jam.

4. Bose SoundLink Flex

Suara jernih dan seimbang, desain compact dan premium, tahan air.

5. Anker Soundcore Motion X600

Harga lebih terjangkau, mendukung HiRes Audio, kualitas suara detail.

6. Marshall Bluetooth Speaker

Desain klasik premium, suara kuat dan khas, baterai panjang hingga 40 jam di model terbaru.

Speaker terbaik 2026 didominasi oleh brand seperti JBL, Sony, Ultimate Ears, Bose, Anker, dan Marshall karena kualitas suara, daya tahan, dan fitur modern yang lengkap. (Z-4)

Sumber: dorangadget, rtings