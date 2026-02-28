Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

6 Rekomendasi Speaker Bluetooth Polytron Terbaik

Reynaldi Andrian Pamungkas
28/2/2026 18:30
6 Rekomendasi Speaker Bluetooth Polytron Terbaik
Berikut Rekomendasi Speaker Bluetooth Polytron Terbaik(freepik)

SPEAKER Bluetooth adalah perangkat audio tanpa kabel yang dapat memutar suara dari perangkat lain seperti ponsel, tablet, atau laptop melalui koneksi Bluetooth.

Speaker bluetooth ini sangat praktis tanpa kabel, bisa dibawa ke mana-mana, cocok untuk musik, film, atau panggilan suara, dan banyak pilihan ukuran dari kecil sampai besar.

Berikut 6 Rekomendasi Speaker Bluetooth Polytron Terbaik

1. Polytron Portable Speaker Bluetooth Karaoke PTS 12KF25/N

  • Harga: Rp2.801.550
  • Speaker Bluetooth besar dengan suara kuat dan fitur karaoke, cocok untuk hiburan keluarga atau acara.

2. Polytron Speaker Aktif PAS PRO15F3

  • Harga: Rp2.939.000
  • Speaker aktif berukuran besar yang ideal untuk pesta dan acara outdoor, dengan output suara kuat dan bass mantap.

3. Polytron Bluetooth Speaker Aktif Karaoke PASPRO12F7

  • Harga: Rp1.859.000
  • Speaker Bluetooth dengan fitur karaoke lengkap, cocok bagi yang sering nyanyi bareng teman atau keluarga.

4. Polytron Bluetooth Speaker Aktif Party PPS8L12

  • Harga: Rp1.459.000
  • Speaker party portabel dengan LED dan suara bertenaga, cocok untuk pesta kecil di rumah.

5. Polytron Bluetooth Speaker Multimedia PMA 9527

  • Harga: Rp1.190.000
  • Speaker multimedia dengan konektivitas lengkap Bluetooth, USB, AUX dan kualitas suara jernih, ideal buat ruang tamu.

6. Polytron Bluetooth Speaker PMA 9321

  • Harga: Rp710.000
  • Opsi lebih terjangkau tapi tetap serbaguna dengan suara bagus dan kontrol bass dan treble, cocok buat kamar atau meja belajar.

Untuk memilih speaker bluetooth, pilih model dengan woofer besar untuk suara rendah yang lebih kuat, serta speaker kecil portabel cocok untuk dibawa jalan-jalan atau outdoor. (Z-4)

Sumber: polytron, mybest



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved