6 Rekomendasi Speaker Bluetooth Polytron Terbaik

SPEAKER Bluetooth adalah perangkat audio tanpa kabel yang dapat memutar suara dari perangkat lain seperti ponsel, tablet, atau laptop melalui koneksi Bluetooth.
Speaker bluetooth ini sangat praktis tanpa kabel, bisa dibawa ke mana-mana, cocok untuk musik, film, atau panggilan suara, dan banyak pilihan ukuran dari kecil sampai besar.
Untuk memilih speaker bluetooth, pilih model dengan woofer besar untuk suara rendah yang lebih kuat, serta speaker kecil portabel cocok untuk dibawa jalan-jalan atau outdoor. (Z-4)
Sumber: polytron, mybest
Cara kerjanya, prangkat seperti ponsel atau laptop terhubung ke speaker lewat Bluetooth, lalu suara dari musik, film atau YouTube diputar melalui speaker
Speaker Bluetooth merupakan speaker praktis tanpa kabel yang cocok untuk berbagai kebutuhan audio sehari-hari.
Untuk memilihnya, coba cari speaker dengan IP rating tinggi karena sangat penting kalau sering dipakai outdoor atau di dekat air.
Speaker ini dirancang agar praktis, portable, dan mudah digunakan di berbagai situasi, baik di rumah maupun di luar ruangan.
Cara kerjanya, speaker menerima sinyal digital, lalu mengubahnya menjadi sinyal analog dan memperkuatnya untuk memutar suara melalui driver speaker.
