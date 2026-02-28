Berikut Rekomendasi Speaker Bluetooth Polytron Terbaik(freepik)

SPEAKER Bluetooth adalah perangkat audio tanpa kabel yang dapat memutar suara dari perangkat lain seperti ponsel, tablet, atau laptop melalui koneksi Bluetooth.

Speaker bluetooth ini sangat praktis tanpa kabel, bisa dibawa ke mana-mana, cocok untuk musik, film, atau panggilan suara, dan banyak pilihan ukuran dari kecil sampai besar.

Berikut 6 Rekomendasi Speaker Bluetooth Polytron Terbaik

1. Polytron Portable Speaker Bluetooth Karaoke PTS 12KF25/N

Harga: Rp2.801.550

Speaker Bluetooth besar dengan suara kuat dan fitur karaoke, cocok untuk hiburan keluarga atau acara.

2. Polytron Speaker Aktif PAS PRO15F3

Harga: Rp2.939.000

Speaker aktif berukuran besar yang ideal untuk pesta dan acara outdoor, dengan output suara kuat dan bass mantap.

3. Polytron Bluetooth Speaker Aktif Karaoke PASPRO12F7

Harga: Rp1.859.000

Speaker Bluetooth dengan fitur karaoke lengkap, cocok bagi yang sering nyanyi bareng teman atau keluarga.

4. Polytron Bluetooth Speaker Aktif Party PPS8L12

Harga: Rp1.459.000

Speaker party portabel dengan LED dan suara bertenaga, cocok untuk pesta kecil di rumah.

5. Polytron Bluetooth Speaker Multimedia PMA 9527

Harga: Rp1.190.000

Speaker multimedia dengan konektivitas lengkap Bluetooth, USB, AUX dan kualitas suara jernih, ideal buat ruang tamu.

6. Polytron Bluetooth Speaker PMA 9321

Harga: Rp710.000

Opsi lebih terjangkau tapi tetap serbaguna dengan suara bagus dan kontrol bass dan treble, cocok buat kamar atau meja belajar.

Untuk memilih speaker bluetooth, pilih model dengan woofer besar untuk suara rendah yang lebih kuat, serta speaker kecil portabel cocok untuk dibawa jalan-jalan atau outdoor. (Z-4)

Sumber: polytron, mybest