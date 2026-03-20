Berikut Fitur Cloud Photo Editor yang Perlu Diketahui(Doc Microsoft Store)

CLOUD Photo Editor adalah aplikasi atau layanan berbasis internet yang digunakan untuk mengedit foto secara online tanpa perlu menginstal software di perangkat.

Cloud Photo Editor memungkinkan pengguna mengedit gambar langsung melalui browser atau aplikasi, dengan data dan hasil edit disimpan di server cloud.

Berikut 14 Fitur Cloud Photo Editor yang Perlu Diketahui

1. Editing Online Tanpa Install

Cloud Photo Editor bisa digunakan langsung lewat internet tanpa perlu download aplikasi.

Baca juga : Cara Install Cloud Photo Editor di PC

2. Akses dari Berbagai Perangkat

Bisa digunakan di HP, laptop, atau tablet selama terhubung ke internet.

3. Penyimpanan di Cloud

Foto tersimpan otomatis di cloud, jadi tidak mudah hilang.

4. Sinkronisasi Otomatis

Perubahan pada foto langsung tersimpan dan bisa diakses di perangkat lain.

5. Filter dan Efek Foto

Tersedia berbagai filter untuk mempercantik tampilan foto secara instan.

6. Tools Dasar Editing

Seperti crop, rotate, brightness, contrast, dan saturation.

7. Kolaborasi Real Time

Beberapa editor memungkinkan banyak orang mengedit foto yang sama secara bersamaan.

8. Template Siap Pakai

Tersedia template untuk desain cepat.

9. AI Photo Enhancement

Fitur AI untuk memperbaiki kualitas foto secara otomatis.

10. Background Remover

Menghapus latar belakang foto dengan sekali klik.

11. Integrasi dengan Platform Lain

Bisa terhubung ke Google Drive, Dropbox, atau media sosial.

12. Export Berbagai Format

Mendukung format seperti JPG, PNG, bahkan PDF.

13. Auto Save

Perubahan tersimpan otomatis tanpa perlu klik save manual.

14. Keamanan Data

Data foto biasanya dilindungi dengan sistem keamanan cloud.

Cloud Photo Editor menawarkan kemudahan editing foto tanpa ribet install, dengan fitur lengkap dan akses fleksibel dari mana saja. (Z-4)

Sumber: erafone, loriphoto