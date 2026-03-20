14 Fitur Cloud Photo Editor yang Perlu Diketahui

CLOUD Photo Editor adalah aplikasi atau layanan berbasis internet yang digunakan untuk mengedit foto secara online tanpa perlu menginstal software di perangkat.
Cloud Photo Editor memungkinkan pengguna mengedit gambar langsung melalui browser atau aplikasi, dengan data dan hasil edit disimpan di server cloud.
Cloud Photo Editor bisa digunakan langsung lewat internet tanpa perlu download aplikasi.
Bisa digunakan di HP, laptop, atau tablet selama terhubung ke internet.
Foto tersimpan otomatis di cloud, jadi tidak mudah hilang.
Perubahan pada foto langsung tersimpan dan bisa diakses di perangkat lain.
Tersedia berbagai filter untuk mempercantik tampilan foto secara instan.
Seperti crop, rotate, brightness, contrast, dan saturation.
Beberapa editor memungkinkan banyak orang mengedit foto yang sama secara bersamaan.
Tersedia template untuk desain cepat.
Fitur AI untuk memperbaiki kualitas foto secara otomatis.
Menghapus latar belakang foto dengan sekali klik.
Bisa terhubung ke Google Drive, Dropbox, atau media sosial.
Mendukung format seperti JPG, PNG, bahkan PDF.
Perubahan tersimpan otomatis tanpa perlu klik save manual.
Data foto biasanya dilindungi dengan sistem keamanan cloud.
Cloud Photo Editor menawarkan kemudahan editing foto tanpa ribet install, dengan fitur lengkap dan akses fleksibel dari mana saja. (Z-4)
Sumber: erafone, loriphoto
Cloud Photo Editor di PC bisa digunakan tanpa install, diinstall sebagai aplikasi web, atau lewat emulator jika versi Android.
