Berikut Cara Install Cloud Photo Editor di PC

CLOUD Photo Editor adalah aplikasi atau layanan pengeditan foto berbasis online yang memungkinkan pengguna mengedit gambar langsung melalui internet tanpa perlu mengunduh atau menginstal software di perangkat.

Cloud Photo Editor di PC bisa digunakan tanpa install, diinstall sebagai aplikasi web, atau lewat emulator jika versi Android.

1. Menggunakan Browser

Buka browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.

Kunjungi situs resmi Cloud Photo Editor.

Login atau daftar akun.

Langsung gunakan untuk edit foto.

Cara ini tidak perlu install dan bisa langsung dipakai..

2. Install sebagai Aplikasi

Buka Cloud Photo Editor di Google Chrome.

Klik ikon Install di kanan atas.

Klik Install.

Aplikasi akan muncul di desktop atau start menu.

3. Menggunakan Emulator

Download emulator seperti BlueStacks atau LDPlayer.

Install emulator di PC.

Buka emulator dan login Google Play Store.

Cari Cloud Photo Editor.

Install dan gunakan seperti di HP.

Saat instalasi, baiknya bunakan koneksi internet stabil, pakai PC dengan RAM minimal 4GB agar lancar, dan simpan hasil edit secara berkala. (Z-4)

Sumber: wondershare, skylum