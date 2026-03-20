Berikut Cara Install 3D Water Effects Photo Editor di PC(Doc Microsoft Store)

3D Water Effects Photo Editor adalah aplikasi edit foto berbasis Android yang digunakan untuk menambahkan efek air 3D pada gambar agar terlihat lebih menarik dan realistis.

3D Water Effects Photo Editor adalah aplikasi fotografi yang memungkinkan pengguna mengedit foto dengan berbagai efek seperti air, hujan, refleksi, dan tampilan bawah air sehingga foto tampak lebih kreatif.

Berikut 3 Cara Install 3D Water Effects Photo Editor di PC

1. Menggunakan Emulator

Download emulator Android, seperti BlueStacks, GameLoop, LDPlayer.

Install emulator di PC.

Jalankan file installer, lalu tunggu sampai selesai.

Buka emulator, masuk ke Google Play Store.

Login akun Google sama seperti di HP Android.

Cari aplikasi, ketik 3D Water Effects Photo Editor.

Klik Install dan tunggu hingga proses selesai.

Buka aplikasinya dan pakai di PC.

2. Menggunakan GameLoop

Download GameLoop.

Install dan buka.

Cari 3D Water Effects Photo Editor.

Klik Install dan jalankan.

3. Versi Windows

Buka Microsoft Store di PC.

Cari 3D Water Effects Photo Editor.

Klik Install.

Untuk install 3D Water Effects Photo Editor di PC, cara paling mudah adalah menggunakan emulator seperti BlueStacks atau GameLoop, karena aplikasinya berbasis Android. (Z-4)

Sumber: swisspixstore, wqa