12 Fitur 3D Water Effects Photo Editor yang Jarang Diketahui

Berikut Fitur 3D Water Effects Photo Editor(Doc Microsoft Store)

3D Water Effects Photo Editor adalah aplikasi edit foto di smartphone yang digunakan untuk menambahkan efek air tiga dimensi pada gambar.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat foto terlihat lebih menarik dengan berbagai efek seperti pantulan air, hujan, percikan air, atau suasana bawah laut.

Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengedit foto menggunakan berbagai fitur seperti frame air 3D, filter warna, stiker, teks, serta pengaturan kecerahan dan kontras. Efek-efek tersebut membuat foto terlihat lebih artistik dan berbeda dari foto biasa.

Berikut 12 Fitur 3D Water Effects Photo Editor

1. Efek Pantulan Air

Aplikasi ini dapat membuat foto terlihat memiliki pantulan di permukaan air sehingga gambar tampak lebih realistis.

2. Koleksi Frame Air 3D

Tersedia banyak frame bertema laut, air terjun, dan hujan yang bisa dipasang pada foto agar terlihat lebih menarik.

3. Efek Hujan dan Percikan Air

Pengguna dapat menambahkan efek hujan, tetesan air, atau splash sehingga foto terlihat dramatis dan natural.

4. Pengaturan Brightness dan Contrast

Aplikasi ini menyediakan fitur untuk mengatur kecerahan, kontras, dan saturasi agar hasil foto lebih tajam dan hidup.

5. Menambahkan Teks pada Foto

Kamu bisa menambahkan tulisan dengan berbagai font, warna, dan gaya untuk membuat foto lebih personal.

6. Stiker dan Emoji Dekoratif

Aplikasi ini menyediakan berbagai stiker, emoji, dan elemen dekorasi yang bisa ditempel pada foto.

7. Zoom dan Rotasi Foto

Pengguna dapat memperbesar, memutar, atau menggeser foto agar posisi gambar sesuai dengan frame yang dipilih.

8. Efek Filter Warna

Ada berbagai filter warna seperti grayscale, hue, dan color effect untuk mengubah nuansa foto.

9. Fitur Crop dan Penyesuaian Gambar

Foto dapat dipotong dan disesuaikan ukurannya agar lebih cocok dengan efek yang digunakan.

10. Simpan Foto dalam Kualitas Tinggi

Hasil edit dapat disimpan langsung di perangkat dengan resolusi tinggi.

11. Berbagi ke Media Sosial

Aplikasi ini memungkinkan pengguna membagikan hasil edit langsung ke media sosial seperti Instagram atau WhatsApp.

12. Efek Laut dan Makhluk Laut

Beberapa efek menambahkan elemen laut seperti ikan, hiu, atau objek bawah laut untuk membuat foto terlihat seperti berada di dunia bawah air.

3D Water Effects Photo Editor menawarkan berbagai fitur kreatif seperti efek pantulan air, frame laut, filter warna, hingga stiker dan teks. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat membuat foto biasa menjadi terlihat lebih artistik dengan efek air yang realistis. (Z-4)

Sumber: uptodown, lemon8