Cara Cek IMEI HP OPPO Mudah dan Cepat

MEMASUKI tahun 2026, keamanan perangkat seluler menjadi prioritas utama bagi pengguna smartphone di Indonesia. Salah satu identitas paling krusial yang harus diketahui setiap pemilik HP OPPO adalah nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity). Nomor ini bukan sekadar deretan angka, melainkan "KTP" bagi ponsel Anda yang menentukan apakah perangkat tersebut legal, asli, atau justru berisiko terkena blokir jaringan seluler.

Bagi Anda pengguna baru maupun lama, mengetahui cara cek IMEI HP OPPO sangatlah penting untuk mengklaim garansi, melacak ponsel yang hilang, hingga memastikan status legalitas di database pemerintah. Berikut adalah langkah-langkah termudah dan tercepat yang bisa Anda lakukan.

1. Menggunakan Kode Dial (Paling Cepat)

Metode ini adalah cara universal yang bisa digunakan di semua tipe HP OPPO, mulai dari seri A, Reno, hingga Find X.

Buka aplikasi Telepon atau Dialer.

atau Dialer. Ketikkan kode rahasia *#06# .

. Secara otomatis, layar akan menampilkan jendela pop-up berisi nomor IMEI 1 dan IMEI 2 (untuk ponsel dual SIM).

Catat atau ambil tangkapan layar (screenshot) nomor tersebut.

2. Melalui Menu Pengaturan ColorOS

Jika Anda ingin melihat informasi perangkat yang lebih detail termasuk versi ColorOS, gunakan metode ini:

Masuk ke menu Pengaturan (Settings).

(Settings). Gulir ke bawah dan pilih Tentang Perangkat (About Device).

(About Device). Pilih opsi Status .

. Cari bagian IMEI, di sana Anda akan melihat 15 digit nomor identitas perangkat Anda.

3. Mengecek Fisik Perangkat dan Kotak Penjualan

Jika ponsel dalam keadaan mati atau layar rusak, Anda masih bisa mengeceknya melalui:

Kotak Penjualan (Dus): Lihat stiker di bagian belakang kotak. Nomor IMEI biasanya tertera di dekat barcode.

Lihat stiker di bagian belakang kotak. Nomor IMEI biasanya tertera di dekat barcode. Slot SIM Card: Pada beberapa model terbaru, nomor IMEI juga diukir dengan sangat kecil di tray atau dudukan kartu SIM.

Dengan mengikuti panduan di atas, Anda kini tidak perlu khawatir lagi mengenai keaslian dan legalitas perangkat OPPO kesayangan Anda. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan nomor IMEI Anda dari pihak yang tidak bertanggung jawab. (Z-4)