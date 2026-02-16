6 Rekomendasi HP Oppo Harga Rp3 Jutaan

Headline
HP harga Rp 3 jutaan adalah istilah umum untuk smartphone yang dibanderol sekitar Rp2,5 sampai Rp3,5 jutaan.
Di kelas harga ini, banyak pilihan ponsel yang menawarkan performa cukup kuat, kamera bagus, baterai tahan lama, dan fitur-fitur yang cocok untuk sehari-hari.
Untuk memilih HP Oppo di kelas Rp3 jutaan, cari yang punya RAM minimal 6 GB supaya lancar buat multitasking, sensor 50 MP makin umum di kelas ini, bagus buat foto dan video.
Serta kapasitas baterai4 sekitar 5000 mAh cukup awet untuk pemakaian seharian, dan model yang sudah support 5G agar bagus buat koneksi masa depan. (Z-4)
Sumber: erablue, 91mobiles
