Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

6 Rekomendasi HP Oppo Harga Rp3 Jutaan

Reynaldi Andrian Pamungkas
16/2/2026 18:00
6 Rekomendasi HP Oppo Harga Rp3 Jutaan
Berikut Rekomendasi HP Oppo Harga Rp3 Jutaan(freepik)

HP harga Rp 3 jutaan adalah istilah umum untuk smartphone yang dibanderol sekitar Rp2,5 sampai Rp3,5 jutaan.

Di kelas harga ini, banyak pilihan ponsel yang menawarkan performa cukup kuat, kamera bagus, baterai tahan lama, dan fitur-fitur yang cocok untuk sehari-hari.

Berikut 6 Rekomendasi HP Oppo Harga Rp3 Jutaan

1. OPPO A6

  • Harga: Rp2.899.000
  • Pilihan paling terjangkau dengan desain modern dan performa cukup untuk aplikasi standar dan media sosial.

2. OPPO A3

  • Harga: Rp2.922.888
  • HP harga terjangkau dengan layar besar dan refresh rate tinggi, nyaman buat multitasking.

3. Oppo A38

  • Harga: Rp3.138.632
  • Model dengan spesifikasi seimbang, cocok untuk penggunaan harian dan foto sehari-hari.

4. Oppo Reno3

  • Harga: Rp3.499.000
  • Varian Reno seri lama yang tetap layak dengan kamera dan performa yang Lumayan di kelas Rp3 jutaan.

5. Oppo Reno 3 Pro

  • Harga: Rp3.399.000
  • Versi Pro dengan penyimpanan besar, cocok kalau kamu sering simpan banyak foto dan video.

6. OPPO A6 Pro

  • Harga: Rp3.960.000
  • Versi upgrade dari A6 dengan RAM/ROM besar dan performa lebih responsif.

Untuk memilih HP Oppo di kelas Rp3 jutaan, cari yang punya RAM minimal 6 GB supaya lancar buat multitasking, sensor 50 MP makin umum di kelas ini, bagus buat foto dan video.

Serta kapasitas baterai4 sekitar 5000 mAh cukup awet untuk pemakaian seharian, dan model yang sudah support 5G agar bagus buat koneksi masa depan. (Z-4)

Sumber: erablue, 91mobiles



Editor : Reynaldi
