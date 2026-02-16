Berikut Rekomendasi HP Oppo Harga Rp3 Jutaan(freepik)

HP harga Rp 3 jutaan adalah istilah umum untuk smartphone yang dibanderol sekitar Rp2,5 sampai Rp3,5 jutaan.

Di kelas harga ini, banyak pilihan ponsel yang menawarkan performa cukup kuat, kamera bagus, baterai tahan lama, dan fitur-fitur yang cocok untuk sehari-hari.

Berikut 6 Rekomendasi HP Oppo Harga Rp3 Jutaan

1. OPPO A6

Harga: Rp2.899.000

Pilihan paling terjangkau dengan desain modern dan performa cukup untuk aplikasi standar dan media sosial.

2. OPPO A3

Harga: Rp2.922.888

HP harga terjangkau dengan layar besar dan refresh rate tinggi, nyaman buat multitasking.

3. Oppo A38

Harga: Rp3.138.632

Model dengan spesifikasi seimbang, cocok untuk penggunaan harian dan foto sehari-hari.

4. Oppo Reno3

Harga: Rp3.499.000

Varian Reno seri lama yang tetap layak dengan kamera dan performa yang Lumayan di kelas Rp3 jutaan.

5. Oppo Reno 3 Pro

Harga: Rp3.399.000

Versi Pro dengan penyimpanan besar, cocok kalau kamu sering simpan banyak foto dan video.

6. OPPO A6 Pro

Harga: Rp3.960.000

Versi upgrade dari A6 dengan RAM/ROM besar dan performa lebih responsif.

Untuk memilih HP Oppo di kelas Rp3 jutaan, cari yang punya RAM minimal 6 GB supaya lancar buat multitasking, sensor 50 MP makin umum di kelas ini, bagus buat foto dan video.

Serta kapasitas baterai4 sekitar 5000 mAh cukup awet untuk pemakaian seharian, dan model yang sudah support 5G agar bagus buat koneksi masa depan. (Z-4)

Sumber: erablue, 91mobiles