5 Tablet Android Rp2 Jutaan dengan SIM Card Terbaik Maret 2026

Rekomendasi 5 tablet 4G terbaik Maret 2026 dari Samsung.(Dok. Samsung)

KEBUTUHAN akan perangkat layar lebar yang fleksibel semakin meningkat di tahun 2026. Tidak hanya untuk bekerja, tablet kini menjadi andalan utama untuk hiburan selama perjalanan jauh, terutama menjelang musim mudik. Namun, ketergantungan pada WiFi seringkali menjadi kendala.

Solusinya adalah tablet dengan dukungan kartu SIM (LTE). Dengan menyematkan kartu provider favorit, Anda bisa tetap produktif atau menikmati streaming film di tengah kemacetan tanpa pusing mencari sinyal WiFi.

Berikut adalah 5 rekomendasi tablet Android Rp2 jutaan terbaik yang sudah mendukung koneksi seluler per Maret 2026.

1. Samsung Galaxy Tab A11 LTE

Samsung baru saja memperbarui lini kelas entri mereka dengan Galaxy Tab A11. Varian LTE menjadi primadona karena menawarkan stabilitas sinyal yang jempolan khas Samsung.

Layar: 8,7 inci, 90Hz Refresh Rate.

Chipset: MediaTek Helio G99.

Harga Estimasi: Rp2.599.000.

Varian ini sangat cocok bagi Anda yang mencari tablet ringkas yang mudah masuk ke dalam tas kecil atau kantong jaket.

Xiaomi kembali merusak harga pasar dengan menghadirkan Redmi Pad 2 yang sudah mendukung kartu SIM. Tablet ini unggul di sektor layar yang sangat tajam untuk kelas harganya.

Layar: 11 inci, Resolusi 2.5K, 90Hz.

Baterai: 9.000 mAh.

Harga Estimasi: Rp2.999.000.

3. Advan Tab Sketsa 3

Sebagai jawara lokal, Advan Tab Sketsa 3 tetap relevan bagi mereka yang membutuhkan tablet untuk bekerja sekaligus menggambar dengan harga terjangkau.

Layar: 10,1 inci HD IPS.

Fitur: Mendukung Dual SIM Card 4G LTE.

Harga Estimasi: Rp2.300.000 - Rp2.400.000.

Tips Pro: Selalu cek ketersediaan slot kartu SIM sebelum membeli, karena beberapa toko menjual varian WiFi-only dengan harga yang hampir mirip.

4. Huawei MatePad SE 11 (Varian Seluler)

Huawei menawarkan kualitas material metal yang kokoh. Meski menggunakan HarmonyOS, aplikasi populer seperti WhatsApp dan aplikasi kantor lainnya sudah tersedia melalui AppGallery.

Layar: 11 inci FHD+.

Chipset: Snapdragon 680.

Harga Estimasi: Rp2.600.000 - Rp2.800.000.

5. Itel VistaTab 30 GT

Itel memberikan spesifikasi tinggi dengan harga yang sangat kompetitif. Seri ini cocok bagi pengguna yang sering membuka banyak aplikasi sekaligus.

Layar: 11 inci 2K Display.

Chipset: Helio G99 Ultimate.

Harga Estimasi: Rp2.699.000.

Kesimpulan

Memilih tablet Android Rp2 jutaan dengan SIM card di tahun 2026 kini jauh lebih mudah dengan performa yang sudah mumpuni untuk kebutuhan harian. Pastikan Anda memilih sesuai dengan prioritas, apakah itu portabilitas (Samsung), layar (Xiaomi), atau fungsionalitas kerja (Advan).

FAQ (People Also Ask)

Apakah tablet Rp2 jutaan ini bisa digunakan untuk internetan tanpa WiFi?

Ya, selama Anda memasukkan kartu SIM yang memiliki paket data aktif, tablet ini bisa digunakan layaknya smartphone.

Mana tablet yang paling awet baterainya?

Redmi Pad 2 4G memimpin dengan kapasitas 9.000 mAh yang sangat tangguh untuk penggunaan seharian penuh. (Z-10)