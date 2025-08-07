Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Reynaldi Andrian Pamungkas
07/8/2025 21:35
6 Tablet Harga di Bawah Rp4 Jutaan, Berikut Spesifikasinya
Berikut Tablet Harga di Bawah Rp4 Jutaan(freepik)

TABLET murah adalah perangkat tablet yang dijual dengan harga terjangkau, biasanya berada di kisaran di bawah Rp4 juta.

Namun, tablet ini tetap mampu menjalankan fungsi dasar seperti browsing internet, menonton video, belajar online, membaca e-book, dan menjalankan aplikasi ringan.

Berikut 6 Tablet Harga di Bawah Rp4 Jutaan

1. Samsung Galaxy Tab A7 Lite

  • Harga: Rp1.8 - 2.2 jutaan
  • Layar: 8.7 inci TFT
  • Chipset: MediaTek Helio P22T
  • RAM & Storage: 3GB/32GB
  • Baterai: 5.100 mAh
  • Fitur unggulan: Ringan, cocok untuk anak dan penggunaan sehari-hari.

2. Lenovo Tab M10 H

  • Harga: Rp2.2 - 2.6 jutaan
  • Layar: 10.1 inci HD
  • Chipset: MediaTek Helio P22T
  • RAM & Storage: 4GB/64GB
  • Baterai: 5.000 mAh
  • Fitur unggulan: Layar besar, cocok untuk belajar online.

3. Realme Pad Mini

  • Harga: Rp2.3 - 2.7 jutaan
  • Layar: 8.7 inci WXGA+
  • Chipset: Unisoc T616
  • RAM & Storage: 3GB/32GB atau 4GB/64GB
  • Baterai: 6.400 mAh, Fast Charging 18W
  • Fitur unggulan: Tipis dan stylish, performa cukup gesit.

4. Advan Sketsa 2

  • Harga: Rp2.5 jutaan
  • Layar: 10.1 inci HD
  • Chipset: UNISOC Tiger T310
  • RAM & Storage: 4GB/64GB
  • Baterai: 6.000 mAh
  • Fitur unggulan: Cocok untuk menggambar atau mengetik dokumen.

5. Huawei MatePad T10

  • Harga: Rp2.5 - 3 jutaan
  • Layar: 9.7 inci HD
  • Chipset: Kirin 710A
  • RAM & Storage: 2GB/32GB atau 3GB/64GB
  • Baterai: 5.100 mAh
  • Fitur unggulan: Kualitas build solid, suara Harman Kardon.

6. Alldocube iPlay 50

  • Harga: Rp3.2 - 3.8 jutaan
  • Layar: 10.4 inci 2K
  • Chipset: UNISOC T618
  • RAM & Storage: 6GB/128GB
  • Baterai: 6.000 mAh
  • Fitur unggulan: Layar tajam, cocok untuk streaming dan multitasking ringan.

Tablet murah sangat cocok untuk pelajar, anak-anak, atau pengguna kasual yang tidak membutuhkan performa tinggi. (Z-4)



Editor : Reynaldi
