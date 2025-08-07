6 Tablet Harga di Bawah Rp4 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Berikut Tablet Harga di Bawah Rp4 Jutaan(freepik)

TABLET murah adalah perangkat tablet yang dijual dengan harga terjangkau, biasanya berada di kisaran di bawah Rp4 juta.

Namun, tablet ini tetap mampu menjalankan fungsi dasar seperti browsing internet, menonton video, belajar online, membaca e-book, dan menjalankan aplikasi ringan.

Berikut 6 Tablet Harga di Bawah Rp4 Jutaan

1. Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Harga: Rp1.8 - 2.2 jutaan

Layar: 8.7 inci TFT

Chipset: MediaTek Helio P22T

RAM & Storage: 3GB/32GB

Baterai: 5.100 mAh

Fitur unggulan: Ringan, cocok untuk anak dan penggunaan sehari-hari.

2. Lenovo Tab M10 H

Harga: Rp2.2 - 2.6 jutaan

Layar: 10.1 inci HD

Chipset: MediaTek Helio P22T

RAM & Storage: 4GB/64GB

Baterai: 5.000 mAh

Fitur unggulan: Layar besar, cocok untuk belajar online.

3. Realme Pad Mini

Harga: Rp2.3 - 2.7 jutaan

Layar: 8.7 inci WXGA+

Chipset: Unisoc T616

RAM & Storage: 3GB/32GB atau 4GB/64GB

Baterai: 6.400 mAh, Fast Charging 18W

Fitur unggulan: Tipis dan stylish, performa cukup gesit.

4. Advan Sketsa 2

Harga: Rp2.5 jutaan

Layar: 10.1 inci HD

Chipset: UNISOC Tiger T310

RAM & Storage: 4GB/64GB

Baterai: 6.000 mAh

Fitur unggulan: Cocok untuk menggambar atau mengetik dokumen.

5. Huawei MatePad T10

Harga: Rp2.5 - 3 jutaan

Layar: 9.7 inci HD

Chipset: Kirin 710A

RAM & Storage: 2GB/32GB atau 3GB/64GB

Baterai: 5.100 mAh

Fitur unggulan: Kualitas build solid, suara Harman Kardon.

6. Alldocube iPlay 50

Harga: Rp3.2 - 3.8 jutaan

Layar: 10.4 inci 2K

Chipset: UNISOC T618

RAM & Storage: 6GB/128GB

Baterai: 6.000 mAh

Fitur unggulan: Layar tajam, cocok untuk streaming dan multitasking ringan.

Tablet murah sangat cocok untuk pelajar, anak-anak, atau pengguna kasual yang tidak membutuhkan performa tinggi. (Z-4)