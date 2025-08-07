6 Tablet Harga di Bawah Rp4 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Headline
TABLET murah adalah perangkat tablet yang dijual dengan harga terjangkau, biasanya berada di kisaran di bawah Rp4 juta.
Namun, tablet ini tetap mampu menjalankan fungsi dasar seperti browsing internet, menonton video, belajar online, membaca e-book, dan menjalankan aplikasi ringan.
Tablet murah sangat cocok untuk pelajar, anak-anak, atau pengguna kasual yang tidak membutuhkan performa tinggi. (Z-4)
Tablet murah ini tetap memiliki fitur dasar yang cukup untuk kebutuhan ringan seperti belajar online, menonton video, membaca buku digital, bermain game ringan, browsing dan media sosial.
Temukan 7 tablet Android murah terbaik Rp1 jutaan yang ideal untuk gaming dan streaming! Lihat spesifikasi unggulan dan pilih tablet favorit Anda dengan harga terjangkau
Memasuki tahun 2025, kebutuhan akan perangkat yang menunjang produktivitas semakin meningkat.
