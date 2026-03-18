Profil John Casani, Sosok Visioner di Balik Kesuksesan Misi Robotik NASA

John Casani dari JPL menerima Penghargaan Prestasi Seumur Hidup dari Museum Dirgantara Nasional.(Dok. NASA)

DUNIA eksplorasi antariksa kembali menyoroti sosok legendaris John R. Casani melalui buku terbaru karya Jay Gallentine yang berjudul Born to Explore. Dalam siniar This Week in Space episode 201, Casani disebut sebagai tokoh kunci yang mengubah wajah misi robotik NASA sejak era awal pembentukannya.

John Casani memulai kariernya di Jet Propulsion Laboratory (JPL) pada tahun 1956. Awalnya, ia terlibat dalam pengembangan sistem panduan rudal Jupiter-C untuk Angkatan Darat Amerika Serikat.

Namun, pascapembentukan NASA pada 1958, keahliannya beralih dari senjata militer menjadi arsitek wahana antariksa yang menjelajahi tata surya.

Baca juga : Tak Lagi Andalkan Radio, NASA Siapkan Laser untuk Misi Artemis

Dari Voyager hingga Cassini

Karier Casani di NASA merupakan deretan kesuksesan misi-misi paling ambisius dalam sejarah manusia. Ia menjabat sebagai manajer proyek untuk tiga misi perintis utama:

Voyager: Casani memimpin misi ini dan menjadi orang pertama yang melampirkan "Golden Record", sebuah pesan dari umat manusia untuk peradaban luar angkasa.

Galileo: Misi pertama yang berhasil mengorbit di planet gas raksasa, Jupiter.

Cassini: Misi unggulan pertama yang didedikasikan untuk mengorbit dan meneliti Saturnus secara mendalam.

Sebelum memimpin misi-misi besar tersebut, Casani juga memainkan peran vital dalam program Ranger dan Mariner yang mengeksplorasi Bulan, Mars, dan Venus pada dekade 1960-an.

Warisan Teknologi Antariksa

Meskipun telah wafat pada 19 Juni 2025 di usia 92 tahun, warisan intelektual Casani tetap hidup. Jay Gallentine, penulis buku Born to Explore, mengungkapkan bahwa wawancaranya dengan Casani begitu kuat sehingga ia mengubah fokus bukunya menjadi sebuah biografi.

Kontribusi Casani mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari desain mekanik pesawat ruang angkasa, pengembangan perangkat lunak dan keras, hingga sistem komunikasi luar angkasa yang masih digunakan hingga saat ini. Casani membuktikan bahwa keberhasilan robot di ruang hampa udara sangat bergantung pada ketelitian dan visi insinyur di Bumi.

Catatan Redaksi: John Casani pensiun dari JPL pada tahun 1999 namun tetap aktif sebagai konsultan untuk berbagai proyek strategis NASA, termasuk Proyek Prometheus, hingga akhir hayatnya. (Z-10)