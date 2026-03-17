4 Jenis Kartu e-Toll yang Berlaku di Indonesia, Berikut Cara Top Up-nya

Berikut Jenis Kartu e-Toll yang Berlaku di Indonesia(freepik)

MEMASUKI tahun 2026, penggunaan uang elektronik berbasis kartu tetap menjadi instrumen utama untuk transaksi jalan tol di seluruh Indonesia. Memastikan saldo mencukupi sebelum masuk gerbang tol adalah kewajiban setiap pengendara untuk menghindari antrean panjang dan kemacetan.

Berikut adalah panduan lengkap mengenai jenis kartu e-toll yang berlaku, langkah-langkah pengisian saldo (top up), hingga batasan minimal pengisiannya.

Hingga saat ini, ada empat jenis kartu uang elektronik dari bank besar yang paling luas diterima di seluruh gerbang tol di Indonesia:

e-Money (Bank Mandiri): Kartu yang paling umum digunakan dan memiliki jaringan penerimaan terluas di hampir seluruh ruas tol.

Flazz (BCA): Kartu elektronik dari Bank Central Asia yang kini sudah mendukung fitur top up via NFC di smartphone.

Brizzi (Bank BRI): Produk uang elektronik dari Bank Rakyat Indonesia yang sangat populer bagi pengguna di daerah.

TapCash (Bank BNI): Kartu dari Bank Negara Indonesia yang juga bisa digunakan untuk transportasi umum lainnya seperti TransJakarta dan KRL.

Selain keempat kartu di atas, terdapat juga kartu JakCard (Bank DKI) yang berlaku di beberapa ruas tol tertentu, terutama di wilayah Jabodetabek.

Pastikan Anda menggunakan satu kartu yang sama untuk tap-in dan tap-out pada sistem tol tertutup (seperti Tol Trans Jawa) agar tidak dikenakan denda tarif terjauh.

Cara Top Up e-Toll Terbaru 2026

Pengisian saldo kini semakin mudah, terutama bagi pemilik smartphone yang memiliki fitur NFC (Near Field Communication). Berikut langkah-langkahnya:

1. Cara Top Up e-Money Mandiri via Livin' by Mandiri

Buka aplikasi Livin' by Mandiri .

. Pada halaman login, pilih menu e-money .

. Aktifkan NFC di HP, lalu tempel dan tahan kartu e-money di bagian belakang ponsel.

Pilih nominal top up yang diinginkan.

Konfirmasi nominal dan masukkan PIN Livin'.

Tempelkan kembali kartu untuk melakukan Update Balance hingga saldo bertambah.

2. Cara Top Up Flazz BCA via BCA Mobile

Buka aplikasi BCA mobile , pilih menu m-BCA .

, pilih menu . Masukkan Kode Akses, lalu pilih menu Flazz .

. Tempelkan kartu Flazz di area NFC smartphone.

Pilih Top Up Flazz dan masukkan nominal.

dan masukkan nominal. Masukkan PIN m-BCA.

Tempelkan kembali kartu untuk menyelesaikan proses pembaruan saldo.

3. Cara Top Up Brizzi BRI via BRImo

Login ke aplikasi BRImo .

. Pilih menu Brizzi .

. Tempelkan kartu Brizzi di bagian belakang HP (NFC aktif).

Pilih nominal top up dan rekening sumber dana.

Masukkan PIN BRImo dan tunggu hingga proses update saldo berhasil.

Berdasarkan aturan terbaru tahun 2026, berikut adalah ketentuan minimal pengisian saldo e-toll yang perlu Anda ketahui:

Metode Pengisian Minimal Top Up Mobile Banking (NFC) Mata Uang Rupiah 20.000 ATM Bank Terkait Mata Uang Rupiah 20.000 Minimarket (Indomaret/Alfamart) Mata Uang Rupiah 50.000 E-commerce (Tokopedia/Shopee) Mata Uang Rupiah 10.000 - 50.000

Batas maksimal saldo yang dapat tersimpan di dalam satu kartu adalah Mata Uang Rupiah 2.000.000. Untuk perjalanan lintas provinsi, sangat disarankan menyiapkan saldo minimal di atas Rp500.000 untuk menghindari kendala di gerbang tol. (Z-4)