Cara Top Up e-Toll lewat m-Banking, Mudah dan Cepat

PERJALANAN di jalan tol sering kali terkendala karena saldo kartu elektronik yang tidak mencukupi saat berada di gerbang tol. Di tahun 2026 ini, proses pengisian saldo atau top up e-toll sudah semakin canggih dan instan. Anda tidak perlu lagi mencari minimarket atau ATM di rest area, karena cukup dengan ponsel pintar berfitur NFC (Near Field Communication), saldo bisa terisi dalam hitungan detik.

Memahami cara top up e-toll lewat m-banking adalah keterampilan wajib bagi setiap pengendara. Selain menghemat waktu, cara ini juga meminimalisir kemacetan di gerbang tol akibat saldo habis. Berikut adalah panduan lengkap mengenai jenis kartu, aplikasi yang digunakan, hingga rincian minimal pengisian saldo.

Jenis Kartu e-Toll yang Berlaku di Indonesia

Sebelum melakukan pengisian, pastikan Anda mengetahui jenis kartu yang digunakan karena setiap bank memiliki merek kartu elektronik masing-masing:

e-Money: Dikeluarkan oleh Bank Mandiri.

Flazz: Dikeluarkan oleh Bank BCA.

Brizzi: Dikeluarkan oleh Bank BRI.

TapCash: Dikeluarkan oleh Bank BNI.

Semua kartu di atas dapat digunakan secara universal di seluruh ruas jalan tol di Indonesia yang tergabung dalam jaringan tol elektronik.

Cara Top Up e-Toll Mandiri (e-Money) lewat Livin' by Mandiri

Aplikasi Livin' by Mandiri versi terbaru 2026 telah memudahkan pengguna untuk mengisi saldo e-money tanpa harus login terlebih dahulu jika fitur "Instant Top Up" sudah diaktifkan.

Aktifkan fitur NFC di pengaturan ponsel Anda. Buka aplikasi Livin' by Mandiri. Tempelkan kartu e-money di bagian belakang ponsel. Pilih menu Top Up. Masukkan nominal saldo yang diinginkan. Masukkan PIN m-banking Anda. Tunggu hingga muncul notifikasi saldo berhasil bertambah.

Cara Top Up Flazz BCA lewat BCA mobile atau myBCA

BCA menyediakan dua platform utama untuk pengisian saldo kartu Flazz (pastikan kartu Flazz Anda sudah memiliki logo chip terbaru).

Buka aplikasi BCA mobile dan pilih menu m-BCA. Masukkan kode akses. Pilih menu Flazz yang berada di halaman utama. Tempelkan kartu Flazz pada area NFC ponsel. Klik Top Up Flazz dan pilih nominal. Masukkan PIN untuk verifikasi. Tempelkan kembali kartu untuk melakukan update saldo.

Cara Top Up Brizzi BRI lewat BRImo

Bagi nasabah BRI, aplikasi BRImo menawarkan kemudahan top up dengan biaya admin yang kompetitif.

Login ke aplikasi BRImo. Pilih menu Brizzi. Tempelkan kartu Brizzi di bagian belakang HP. Pilih nominal pengisian saldo. Masukkan PIN BRImo. Pastikan kartu tetap menempel hingga proses update balance selesai.

Berapa Minimal Top Up e-Toll dan Biaya Adminnya?

Di tahun 2026, kebijakan mengenai batas minimal pengisian saldo tetap dipertahankan untuk menjamin kenyamanan transaksi. Berikut adalah tabel rinciannya:

Jenis Kartu Minimal Top Up Estimasi Biaya Admin e-Money Mandiri Mata Uang Rupiah 10.000 Rp0 - Rp1.500 Flazz BCA Mata Uang Rupiah 20.000 Rp0 - Rp1.500 Brizzi BRI Mata Uang Rupiah 10.000 Rp0 - Rp1.500 TapCash BNI Mata Uang Rupiah 10.000 Rp0 - Rp1.500

Biaya admin dapat bervariasi tergantung pada promosi bank atau kebijakan terbaru dari penyedia jasa sistem pembayaran. (Z-4)