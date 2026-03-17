Cara Top Up e-Toll lewat m-Banking, Mudah dan Cepat

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
PERJALANAN di jalan tol sering kali terkendala karena saldo kartu elektronik yang tidak mencukupi saat berada di gerbang tol. Di tahun 2026 ini, proses pengisian saldo atau top up e-toll sudah semakin canggih dan instan. Anda tidak perlu lagi mencari minimarket atau ATM di rest area, karena cukup dengan ponsel pintar berfitur NFC (Near Field Communication), saldo bisa terisi dalam hitungan detik.
Memahami cara top up e-toll lewat m-banking adalah keterampilan wajib bagi setiap pengendara. Selain menghemat waktu, cara ini juga meminimalisir kemacetan di gerbang tol akibat saldo habis. Berikut adalah panduan lengkap mengenai jenis kartu, aplikasi yang digunakan, hingga rincian minimal pengisian saldo.
Sebelum melakukan pengisian, pastikan Anda mengetahui jenis kartu yang digunakan karena setiap bank memiliki merek kartu elektronik masing-masing:
Semua kartu di atas dapat digunakan secara universal di seluruh ruas jalan tol di Indonesia yang tergabung dalam jaringan tol elektronik.
Aplikasi Livin' by Mandiri versi terbaru 2026 telah memudahkan pengguna untuk mengisi saldo e-money tanpa harus login terlebih dahulu jika fitur "Instant Top Up" sudah diaktifkan.
BCA menyediakan dua platform utama untuk pengisian saldo kartu Flazz (pastikan kartu Flazz Anda sudah memiliki logo chip terbaru).
Bagi nasabah BRI, aplikasi BRImo menawarkan kemudahan top up dengan biaya admin yang kompetitif.
Di tahun 2026, kebijakan mengenai batas minimal pengisian saldo tetap dipertahankan untuk menjamin kenyamanan transaksi. Berikut adalah tabel rinciannya:
|Jenis Kartu
|Minimal Top Up
|Estimasi Biaya Admin
|e-Money Mandiri
|Mata Uang Rupiah 10.000
|Rp0 - Rp1.500
|Flazz BCA
|Mata Uang Rupiah 20.000
|Rp0 - Rp1.500
|Brizzi BRI
|Mata Uang Rupiah 10.000
|Rp0 - Rp1.500
|TapCash BNI
|Mata Uang Rupiah 10.000
|Rp0 - Rp1.500
Biaya admin dapat bervariasi tergantung pada promosi bank atau kebijakan terbaru dari penyedia jasa sistem pembayaran. (Z-4)
Memastikan saldo mencukupi sebelum masuk gerbang tol adalah kewajiban setiap pengendara untuk menghindari antrean panjang dan kemacetan.
Memastikan saldo mencukupi sebelum masuk gerbang tol adalah kewajiban setiap pengendara untuk menghindari antrean panjang dan kemacetan.
