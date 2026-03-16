Riot Games Perkenalkan Miks, Controller Asal Kroasia dengan Granat Dua Wajah

Riot Games memperkenalkan agen baru Valorant bernama Miks, Controller asal Kroasia dengan kemampuan unik M-Pulse dan gelombang sonik mematikan.(Riot Games)

PETA persaingan di Valorant akan segera berubah total. Riot Games baru saja resmi mengungkap agen terbaru mereka, Miks, seorang Controller asal Kroasia yang siap mengguncang medan tempur dengan kekuatan energi suara.

Diperkenalkan secara meriah di panggung Valorant Masters Santiago, Miks bukan sekadar agen asap biasa. Ia membawa mekanik unik yang memungkinkannya menjadi pendukung sekaligus inisiator serangan yang mematikan.

M-Pulse: Satu Granat, Dua Fungsi

Daya tarik utama Miks terletak pada kemampuannya yang bernama M-Pulse. Berbeda dengan granat konvensional, M-Pulse memiliki dua mode yang bisa diganti sebelum dilempar:

Baca juga : Valorant Hadirkan Event FTW Night Queue, Tawarkan Reward Eksklusif Selama Maret

Mode Gegar (Concussion): Memberikan efek stun pada musuh melalui gelombang suara.

Mode Penyembuhan (Healing): Memberikan heal kepada rekan tim yang berada dalam radius ledakannya.

Fleksibilitas ini menjadikan Miks salah satu agen paling serbaguna. Ia bisa menyembuhkan tim saat bertahan, atau membuka jalan dengan efek concuss saat menyerang.

Kit Kemampuan Miks

Selain granat uniknya, Miks dilengkapi dengan skill set yang berfokus pada kerja sama tim:

Harmonize (E): Sebuah Combat Stim yang bisa ditembakkan ke rekan tim. Menariknya, durasi efek ini akan terus diperbarui (reset) setiap kali Miks atau rekannya mendapatkan kill.

Waveform (C): Kemampuan smoke (asap) standar untuk menutup jarak pandang musuh dan mengamankan area.

Bassquake (Ultimate - X): Miks melepaskan gelombang sonik raksasa ke arah depan. Musuh yang terkena akan terdorong mundur (knockback), menjadi tuli (deafened), dan melambat (slowed). Ini adalah alat retake atau entry yang sangat kuat.

"Gameplay Miks mengutamakan kerja sama tim. Dia mampu mengubah tempo permainan berdasarkan kebutuhan timnya," ujar Kevin Meier, Game Designer Valorant.

Kapan Miks Bisa Dimainkan?

Bagi kamu yang sudah tidak sabar mencoba sang maestro suara ini, Miks dijadwalkan akan meluncur secara global pada 18 Maret 2026 mendatang, bersamaan dengan dimulainya Musim 2026 // Babak 2.

Melihat respons positif para penonton di Masters Santiago, Miks diprediksi akan langsung masuk ke dalam jajaran agen meta di ranah kompetitif maupun ranked. (Forbes/Z-2)