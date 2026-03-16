Riot Games Perkenalkan Miks, Controller Asal Kroasia dengan Granat Dua Wajah

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PETA persaingan di Valorant akan segera berubah total. Riot Games baru saja resmi mengungkap agen terbaru mereka, Miks, seorang Controller asal Kroasia yang siap mengguncang medan tempur dengan kekuatan energi suara.
Diperkenalkan secara meriah di panggung Valorant Masters Santiago, Miks bukan sekadar agen asap biasa. Ia membawa mekanik unik yang memungkinkannya menjadi pendukung sekaligus inisiator serangan yang mematikan.
Daya tarik utama Miks terletak pada kemampuannya yang bernama M-Pulse. Berbeda dengan granat konvensional, M-Pulse memiliki dua mode yang bisa diganti sebelum dilempar:
Fleksibilitas ini menjadikan Miks salah satu agen paling serbaguna. Ia bisa menyembuhkan tim saat bertahan, atau membuka jalan dengan efek concuss saat menyerang.
Selain granat uniknya, Miks dilengkapi dengan skill set yang berfokus pada kerja sama tim:
"Gameplay Miks mengutamakan kerja sama tim. Dia mampu mengubah tempo permainan berdasarkan kebutuhan timnya," ujar Kevin Meier, Game Designer Valorant.
Bagi kamu yang sudah tidak sabar mencoba sang maestro suara ini, Miks dijadwalkan akan meluncur secara global pada 18 Maret 2026 mendatang, bersamaan dengan dimulainya Musim 2026 // Babak 2.
Melihat respons positif para penonton di Masters Santiago, Miks diprediksi akan langsung masuk ke dalam jajaran agen meta di ranah kompetitif maupun ranked. (Forbes/Z-2)
