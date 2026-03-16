COLORFUL Luncurkan iGame GeForce RTX 50 Ultra Series, Usung Desain Hip-Hop Agresif

iGame GeForce RTX 50 Ultra Series dari Colorful(MI/HO)

COLORFUL Technology Company Limited, merek terkemuka di bidang komponen PC gaming, resmi memperkenalkan kartu grafis terbaru iGame GeForce RTX 50 Ultra Series. Seri ini melanjutkan bahasa desain khas brand yang terinspirasi dari seni hip-hop, memadukan estetika berani dengan perangkat keras gaming berperforma tinggi dalam balutan warna hitam yang mencolok.

Berbeda dengan seri iGame Ultra W berwarna putih yang menonjolkan kesan futuristik bersih, iGame Ultra Series mengusung warna hitam yang memberikan karakter lebih agresif dan kuat.

Aksen warna gradasi berpindah dari nuansa gelap menuju neon pink yang cerah, dipadukan dengan efek pencahayaan gradasi dinamis yang menyerupai jejak neon di malam hari.

Baca juga : Colorful Hadirkan Seri iGame RTX 50 MINI OC, Solusi Performa Tinggi untuk PC Ringkas

Desain Seni Hip-Hop: Shroud pendingin dilengkapi dengan sentuhan holographic pop art yang berubah warna tergantung sudut pandang, menghadirkan efek visual dinamis yang menonjolkan tampilan khas kartu grafis ini.

Pencahayaan RGB Grafiti yang Ikonik

Terletak di sepanjang sisi kartu grafis, efek Graffiti RGB lighting terinspirasi dari seni grafiti jalanan dan tipografi artistik. Saat menyala, pencahayaan ini menyerupai logo khas seorang seniman graffiti, menjadikan kartu grafis sebagai pusat visual yang mencolok dalam sistem gaming.

Dirancang untuk menangani beban kerja gaming berat, seri iGame Ultra menggunakan sistem pendinginan tiga kipas yang kokoh, dipadukan dengan heatsink berukuran besar untuk memastikan pembuangan panas yang efisien dan kinerja yang stabil.

Baca juga : COLORFUL Hadirkan Seri Laptop Gaming EVOL P15 dengan Kekuatan NVIDIA GeForce RTX Seri 50

Spesifikasi iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC 12GB

Fitur Spesifikasi Boost Clocks 2325MHz / 2557MHz (OC) Power Phases 10+3 Heatpipes 6x Φ6mm Outputs 3DP+HDMI Connector 16-pin Dimensions 314*135.2*50.4mm

iGame GeForce RTX 50 Ultra DUO untuk Sistem Kompak

Seri iGame GeForce RTX 50 Ultra DUO menghadirkan identitas desain serupa dalam format yang lebih ringkas. Dirancang untuk sistem small-form-factor (SFF) dan mini-ITX, Ultra DUO dilengkapi solusi pendinginan dual-fan yang menyeimbangkan performa termal dengan ukuran ramping.

Spesifikasi iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra DUO OC 16GB

Fitur Spesifikasi Boost Clocks 2407MHz / 2632MHz (OC) Power Phases 6+2 Heatpipes 3x Φ6mm Outputs 3DP+HDMI Connector 8-pin Dimensions 243.5*135.2*49.4mm

Informasi mengenai harga dan ketersediaan di wilayah Indonesia dapat diperoleh melalui perwakilan resmi COLORFUL Technology terdekat. (Z-1)