COLORFUL Luncurkan iGame GeForce RTX 50 Ultra Series, Usung Desain Hip-Hop Agresif

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
COLORFUL Technology Company Limited, merek terkemuka di bidang komponen PC gaming, resmi memperkenalkan kartu grafis terbaru iGame GeForce RTX 50 Ultra Series. Seri ini melanjutkan bahasa desain khas brand yang terinspirasi dari seni hip-hop, memadukan estetika berani dengan perangkat keras gaming berperforma tinggi dalam balutan warna hitam yang mencolok.
Berbeda dengan seri iGame Ultra W berwarna putih yang menonjolkan kesan futuristik bersih, iGame Ultra Series mengusung warna hitam yang memberikan karakter lebih agresif dan kuat.
Aksen warna gradasi berpindah dari nuansa gelap menuju neon pink yang cerah, dipadukan dengan efek pencahayaan gradasi dinamis yang menyerupai jejak neon di malam hari.
Desain Seni Hip-Hop: Shroud pendingin dilengkapi dengan sentuhan holographic pop art yang berubah warna tergantung sudut pandang, menghadirkan efek visual dinamis yang menonjolkan tampilan khas kartu grafis ini.
Terletak di sepanjang sisi kartu grafis, efek Graffiti RGB lighting terinspirasi dari seni grafiti jalanan dan tipografi artistik. Saat menyala, pencahayaan ini menyerupai logo khas seorang seniman graffiti, menjadikan kartu grafis sebagai pusat visual yang mencolok dalam sistem gaming.
Dirancang untuk menangani beban kerja gaming berat, seri iGame Ultra menggunakan sistem pendinginan tiga kipas yang kokoh, dipadukan dengan heatsink berukuran besar untuk memastikan pembuangan panas yang efisien dan kinerja yang stabil.
|Fitur
|Spesifikasi
|Boost Clocks
|2325MHz / 2557MHz (OC)
|Power Phases
|10+3
|Heatpipes
|6x Φ6mm
|Outputs
|3DP+HDMI
|Connector
|16-pin
|Dimensions
|314*135.2*50.4mm
Seri iGame GeForce RTX 50 Ultra DUO menghadirkan identitas desain serupa dalam format yang lebih ringkas. Dirancang untuk sistem small-form-factor (SFF) dan mini-ITX, Ultra DUO dilengkapi solusi pendinginan dual-fan yang menyeimbangkan performa termal dengan ukuran ramping.
|Fitur
|Spesifikasi
|Boost Clocks
|2407MHz / 2632MHz (OC)
|Power Phases
|6+2
|Heatpipes
|3x Φ6mm
|Outputs
|3DP+HDMI
|Connector
|8-pin
|Dimensions
|243.5*135.2*49.4mm
Informasi mengenai harga dan ketersediaan di wilayah Indonesia dapat diperoleh melalui perwakilan resmi COLORFUL Technology terdekat. (Z-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved