Teleskop Hubble Temukan Galaksi Langka yang 99 Persen Terdiri dari Materi Gelap

CDG-2, sebuah galaksi yang sangat didominasi materi gelap seperti yang ditemukan di gugus galaksi induknya dan diamati oleh Teleskop Luar Angkasa Hubble.(NASA, ESA, Dayi Li (UToronto); Pemrosesan Gambar: Joseph DePasquale (STScI))

PARA astronom menemukan sebuah galaksi langka yang hampir seluruh massanya didominasi materi gelap. Penemuan ini dilakukan melalui pengamatan menggunakan Hubble Space Telescope bersama Euclid Space Telescope, yang mengungkap keberadaan galaksi sangat redup bernama CDG-2.

Secara umum, semua galaksi di alam semesta memang didominasi oleh Dark Matter atau materi gelap, zat misterius yang tidak dapat dilihat secara langsung namun memiliki massa besar. Dalam galaksi normal, materi gelap biasanya sekitar lima kali lebih banyak dibandingkan materi biasa yang membentuk bintang, planet, dan gas kosmik.

Namun pada galaksi CDG-2, dominasi materi gelap jauh lebih ekstrem. Para peneliti menemukan sekitar 99% massa galaksi ini terdiri dari materi gelap, menjadikannya salah satu galaksi paling “gelap” yang pernah ditemukan.

Galaksi yang Hampir Tak Terlihat

Galaksi CDG-2 berada sekitar 245 juta tahun cahaya dari Bumi. Tidak seperti galaksi biasa yang terlihat terang dari jarak kosmik, galaksi ini sangat redup dan sulit dideteksi karena hanya memiliki sedikit bintang.

Karena minim cahaya, CDG-2 sering disebut sebagai “galaksi hantu”. Cahaya yang dipancarkannya sangat lemah sehingga hampir tidak terlihat oleh teleskop biasa.

Materi gelap tidak dapat diamati secara langsung karena tidak berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik atau cahaya. Berbeda dengan partikel materi biasa seperti proton, neutron, dan elektron, materi gelap tidak memancarkan, menyerap, ataupun memantulkan cahaya.

Namun para ilmuwan masih bisa mendeteksinya melalui pengaruh gravitasi. Kehadiran materi gelap dapat diketahui karena ia memengaruhi pergerakan gas, bintang, serta pembelokan cahaya di sekitarnya.

Ditemukan Melalui Gugus Bola

Penemuan CDG-2 bermula ketika para astronom meneliti kumpulan bintang padat yang dikenal sebagai Globular Cluster atau gugus bola. Struktur ini sering menjadi petunjuk keberadaan galaksi redup yang tersembunyi.

Dalam penelitian tersebut, tim astronom menemukan sepuluh galaksi redup dengan kecerahan rendah serta dua kandidat galaksi gelap. Untuk memastikan keberadaan salah satunya, para peneliti kemudian menggunakan beberapa teleskop besar, termasuk Hubble Space Telescope, Euclid Space Telescope, serta Subaru Telescope di Hawaii.

Data dari Hubble menunjukkan adanya empat gugus bola yang saling berdekatan di wilayah Perseus Cluster, sebuah gugus galaksi yang berjarak sekitar 300 juta tahun cahaya dari Bumi.

Pengamatan lanjutan kemudian mengungkap cahaya redup yang mengelilingi gugus bola tersebut. Cahaya samar ini menjadi bukti adanya galaksi tersembunyi yang hampir tak terlihat yang kemudian diidentifikasi sebagai CDG-2.

Petunjuk Penting Tentang Evolusi Galaksi

Ketua tim peneliti, David Li dari Universitas Toronto, menjelaskan galaksi ini merupakan kasus unik. Menurutnya, CDG-2 menjadi galaksi pertama yang terdeteksi hanya melalui populasi gugus bola bintangnya.

Berdasarkan analisis tim, galaksi ini memiliki kecerahan yang setara dengan sekitar 6 juta bintang mirip Matahari. Sekitar 16% dari cahaya tersebut berasal dari gugus bola yang mengelilinginya.

Para ilmuwan menduga galaksi ini sebenarnya pernah memiliki lebih banyak bintang di masa lalu. Namun sebagian besar bintang tersebut kemungkinan terlepas akibat interaksi gravitasi dengan galaksi lain di sekitarnya.

Berbeda dengan bintang biasa, gugus bola memiliki kepadatan bintang yang sangat tinggi sehingga mampu bertahan dari gangguan gravitasi tersebut. Karena itulah gugus bola menjadi satu-satunya penanda yang tersisa dari galaksi CDG-2 yang kini tampak seperti bayangan samar di alam semesta.

Penemuan ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana galaksi dapat berevolusi dan bagaimana materi gelap memainkan peran penting dalam struktur kosmik. (Space/Z-2)