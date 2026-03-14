Instagram Hapus Enkripsi End-to-End Pesan Mulai 8 Mei 2026, Apa Dampaknya?

Instagram Hapus Enkripsi End-to-End Pesan Mulai 8 Mei 2026.(Freepik)

MULAI 8 Mei 2026, standar keamanan pesan di Instagram akan mengalami perubahan besar. Meta, perusahaan induk Instagram, telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menghentikan dukungan untuk fitur End-to-End Encryption (E2EE) pada layanan Direct Message (DM). Kebijakan ini menandai berakhirnya eksperimen privasi tingkat tinggi yang sempat diperkenalkan Meta pada akhir 2023 lalu.

Keputusan ini memicu perdebatan hangat di kalangan pakar keamanan siber dan aktivis privasi digital. Pasalnya, enkripsi end-to-end adalah teknologi yang memastikan hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca isi pesan, bahkan pihak platform seperti Meta sekalipun tidak memiliki akses ke dalamnya.

Alasan di Balik Penghapusan Enkripsi E2EE

Berdasarkan pernyataan resmi perwakilan Meta, alasan utama penghapusan fitur ini adalah rendahnya minat pengguna.

Baca juga : Instagram Down untuk Beberapa Pengguna, ini Alasannya

"Sangat sedikit orang yang memilih untuk mengaktifkan (opt-in) pesan terenkripsi end-to-end di DM, jadi kami menghapus opsi ini dari Instagram dalam beberapa bulan ke depan," ujar juru bicara Meta.

Namun, para analis teknologi melihat adanya tekanan regulasi global sebagai faktor yang lebih dominan. Dengan meniadakan E2EE, Meta dapat menerapkan alat pemindaian berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi konten berbahaya seperti:

Materi pelecehan seksual anak (CSAM).

Aktivitas grooming atau pelecehan daring.

atau pelecehan daring. Penipuan (scam) dan penyebaran konten terorisme.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan TikTok yang juga baru-baru ini menyatakan tidak akan menerapkan E2EE demi alasan keamanan publik dan kemudahan investigasi aparat penegak hukum.

Baca juga : Membedah Fenomena KaryawanCEO: Narasi Baru Pekerja Urban di Era Digital

Informasi Penting untuk Pengguna Instagram

Jika Anda menggunakan fitur "Encrypted Chat" di Instagram, pastikan untuk melakukan hal berikut sebelum 8 Mei 2026:

Buka pengaturan profil Instagram Anda. Pilih menu "Pusat Akun" > "Informasi dan Izin Anda". Klik "Unduh Informasi Anda" untuk menyimpan salinan chat terenkripsi. Pastikan aplikasi Instagram Anda sudah diperbarui ke versi terbaru untuk melihat opsi pengunduhan data yang terdampak.

Perbandingan Keamanan: Instagram vs WhatsApp vs Messenger

Meskipun enkripsi E2EE dihapus dari Instagram, Meta menegaskan bahwa layanan lain mereka tetap mempertahankan fitur keamanan tersebut. Berikut adalah tabel perbandingan status enkripsi di ekosistem Meta per Mei 2026:

Platform Status E2EE (Mei 2026) Keterangan WhatsApp Aktif (Default) Enkripsi otomatis untuk semua pesan dan panggilan. Messenger Aktif (Default) Berlaku untuk obrolan pribadi, kecuali grup bisnis. Instagram Dinonaktifkan Kembali ke enkripsi standar (Server-side access).

Kesimpulan: Apakah Privasi Anda Terancam?

Secara teknis, penghapusan E2EE berarti pesan Anda tidak lagi "kedap" dari pantauan sistem internal Meta. Namun, bagi sebagian besar pengguna yang menggunakan Instagram untuk interaksi sosial kasual, perubahan ini mungkin tidak akan terasa secara langsung. Bagi Anda yang membutuhkan privasi mutlak untuk percakapan sensitif, sangat disarankan untuk memindahkan obrolan ke platform yang masih mendukung E2EE penuh seperti WhatsApp atau Signal.

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah pesan lama saya akan dihapus setelah 8 Mei 2026?

Meta menyarankan pengguna untuk mengunduh data mereka. Ada kemungkinan chat yang berada dalam mode terenkripsi tidak akan bisa diakses atau terbaca setelah sistem tersebut dimatikan jika tidak dicadangkan secara manual.

2. Apakah Meta bisa membaca pesan saya sekarang?

Setelah 8 Mei 2026, Meta secara teknis memiliki kemampuan untuk mengakses konten pesan guna keperluan moderasi konten dan kepatuhan hukum, namun mereka mengklaim tetap menjaga keamanan data dari pihak ketiga melalui enkripsi transportasi standar.

3. Mengapa WhatsApp tetap menggunakan enkripsi sedangkan Instagram tidak?

Meta memposisikan WhatsApp sebagai aplikasi komunikasi murni yang mengutamakan privasi, sedangkan Instagram lebih difokuskan sebagai platform konten sosial di mana moderasi keamanan menjadi prioritas yang lebih tinggi. (Z-10)