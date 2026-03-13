Berikut Cara Install Facebook Messenger di HP Android(freepik)

FACEBOOK Messenger adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna mengirim pesan teks, melakukan panggilan suara dan video, serta berbagi foto, video, dan file melalui internet. Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms dan terhubung dengan akun Facebook.

Facebook Messenger dapat digunakan di berbagai perangkat seperti smartphone Android, iPhone, tablet, maupun komputer. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat berkomunikasi secara langsung dengan teman, keluarga, atau rekan kerja yang juga menggunakan Facebook.

1. Buka Google Play Store

Pertama, buka aplikasi Google Play Store di HP Android kamu.

2. Cari Aplikasi Messenger

Pada kolom pencarian di bagian atas, ketik Messenger atau Facebook Messenger.

3. Pilih Aplikasi Messenger Resmi

Pilih aplikasi Messenger yang dikembangkan oleh Meta Platforms.

4. Tekan Tombol Install

Ketuk tombol Install lalu tunggu proses pengunduhan dan pemasangan aplikasi selesai.

5. Buka Aplikasi Messenger

Setelah selesai terpasang, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.

6. Login Akun

Masuk menggunakan akun Facebook kamu agar bisa mulai mengirim pesan dan melakukan panggilan.

Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil dan ruang penyimpanan HP masih cukup agar proses instalasi berjalan lancar. (Z-4)

