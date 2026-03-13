Cara Install Facebook Messenger di HP Android

Headline
FACEBOOK Messenger adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna mengirim pesan teks, melakukan panggilan suara dan video, serta berbagi foto, video, dan file melalui internet. Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms dan terhubung dengan akun Facebook.
Facebook Messenger dapat digunakan di berbagai perangkat seperti smartphone Android, iPhone, tablet, maupun komputer. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat berkomunikasi secara langsung dengan teman, keluarga, atau rekan kerja yang juga menggunakan Facebook.
Pertama, buka aplikasi Google Play Store di HP Android kamu.
Pada kolom pencarian di bagian atas, ketik Messenger atau Facebook Messenger.
Pilih aplikasi Messenger yang dikembangkan oleh Meta Platforms.
Ketuk tombol Install lalu tunggu proses pengunduhan dan pemasangan aplikasi selesai.
Setelah selesai terpasang, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.
Masuk menggunakan akun Facebook kamu agar bisa mulai mengirim pesan dan melakukan panggilan.
Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil dan ruang penyimpanan HP masih cukup agar proses instalasi berjalan lancar. (Z-4)
Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms. Messenger awalnya merupakan fitur pesan dari Facebook, tetapi kemudian dipisahkan menjadi aplikasi tersendiri yang dapat digunakan
Pada 15 Oktober, Facebook mengungkapkan bahwa mereka akan menghentikan dukungan untuk aplikasi Messenger desktop mereka.
