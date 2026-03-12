13 Fitur Facebook Messenger yang Jarang Diketahui

Headline
FACEBOOK Messenger atau sering disebut Messenger adalah aplikasi pesan instan yang digunakan untuk mengirim pesan, melakukan panggilan suara, panggilan video, serta berbagi foto, video, dan file melalui internet.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms. Messenger awalnya merupakan fitur pesan dari Facebook, tetapi kemudian dipisahkan menjadi aplikasi tersendiri yang dapat digunakan di smartphone maupun komputer.
Messenger memiliki fitur pesan terenkripsi yang hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima.
Anda bisa menghapus pesan yang sudah terkirim agar tidak terlihat oleh penerima.
Pengguna dapat mengganti tema percakapan dengan berbagai warna dan emoji agar chat lebih menarik.
Fitur ini membuat tampilan Messenger menjadi lebih gelap sehingga nyaman digunakan pada malam hari.
Messenger memungkinkan pengguna berbagi lokasi secara real time kepada teman.
Beberapa game sederhana bisa dimainkan langsung di dalam chat Messenger.
Fitur ini memungkinkan anggota grup membuat jajak pendapat untuk menentukan sesuatu bersama.
Selain mengetik, pengguna juga bisa mengirim pesan dalam bentuk rekaman suara.
Setiap pesan dapat diberi reaksi emoji seperti suka, tertawa, atau marah.
Messenger memungkinkan pengiriman berbagai jenis file, termasuk foto dan dokumen.
Anda bisa memberi julukan khusus kepada anggota grup agar lebih mudah dikenali.
Pesan penting dalam percakapan bisa disematkan agar mudah ditemukan kembali.
Fitur ini menampilkan gelembung chat di layar sehingga Anda bisa membalas pesan tanpa membuka aplikasi.
Messenger bukan hanya aplikasi untuk berkirim pesan, tetapi juga memiliki banyak fitur menarik yang bisa membuat komunikasi lebih praktis dan menyenangkan. (Z-4)
Sumber: worpress, pcmag
Pada 15 Oktober, Facebook mengungkapkan bahwa mereka akan menghentikan dukungan untuk aplikasi Messenger desktop mereka.
