Berikut Fitur Facebook Messenger yang Jarang Diketahui(freepik)

FACEBOOK Messenger atau sering disebut Messenger adalah aplikasi pesan instan yang digunakan untuk mengirim pesan, melakukan panggilan suara, panggilan video, serta berbagi foto, video, dan file melalui internet.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms. Messenger awalnya merupakan fitur pesan dari Facebook, tetapi kemudian dipisahkan menjadi aplikasi tersendiri yang dapat digunakan di smartphone maupun komputer.

Berikut 13 Fitur Facebook Messenger yang Jarang Diketahui

1. Mengirim Pesan Rahasia

Messenger memiliki fitur pesan terenkripsi yang hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima.

Baca juga : Facebook Messenger untuk macOS Tinggalkan Versi Desktop

2. Menghapus Pesan untuk Semua Orang

Anda bisa menghapus pesan yang sudah terkirim agar tidak terlihat oleh penerima.

3. Mengubah Tema Chat

Pengguna dapat mengganti tema percakapan dengan berbagai warna dan emoji agar chat lebih menarik.

4. Mode Gelap

Fitur ini membuat tampilan Messenger menjadi lebih gelap sehingga nyaman digunakan pada malam hari.

5. Mengirim Lokasi Secara Langsung

Messenger memungkinkan pengguna berbagi lokasi secara real time kepada teman.

6. Bermain Game di Chat

Beberapa game sederhana bisa dimainkan langsung di dalam chat Messenger.

7. Membuat Polling di Grup

Fitur ini memungkinkan anggota grup membuat jajak pendapat untuk menentukan sesuatu bersama.

8. Mengirim Pesan Suara

Selain mengetik, pengguna juga bisa mengirim pesan dalam bentuk rekaman suara.

9. Reaksi Emoji pada Pesan

Setiap pesan dapat diberi reaksi emoji seperti suka, tertawa, atau marah.

10. Mengirim File dan Foto Berkualitas Tinggi

Messenger memungkinkan pengiriman berbagai jenis file, termasuk foto dan dokumen.

11. Membuat Nickname di Grup

Anda bisa memberi julukan khusus kepada anggota grup agar lebih mudah dikenali.

12. Menyematkan Pesan Penting

Pesan penting dalam percakapan bisa disematkan agar mudah ditemukan kembali.

13. Chat Head

Fitur ini menampilkan gelembung chat di layar sehingga Anda bisa membalas pesan tanpa membuka aplikasi.

Messenger bukan hanya aplikasi untuk berkirim pesan, tetapi juga memiliki banyak fitur menarik yang bisa membuat komunikasi lebih praktis dan menyenangkan. (Z-4)

Sumber: worpress, pcmag