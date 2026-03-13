Tecno Spark 40: Spesifikasi, Harga, dan Review Desain Mirip iPhone 17 Pro Max

Cek spesifikasi dan harga Tecno Spark 40 di Indonesia.(Dok. Techno Mobile)

PASAR ponsel entry-level di Indonesia kembali memanas pada awal 2026 dengan kehadiran Tecno Spark 40. Banyak pengguna mendambakan perangkat dengan estetika premium namun memiliki keterbatasan anggaran.

Tecno Spark 40 hadir menjawab keresahan tersebut dengan menawarkan desain yang sangat identik dengan bahasa desain flagship terbaru, iPhone 17 Pro Max.

Dalam ulasan ini, kita akan membedah apakah ponsel ini hanya sekadar "menang tampang" atau memang memiliki performa yang kompetitif di kelasnya.

Desain Futuristik yang Tipis dan Elegan

Salah satu aspek yang paling mencolok dari Tecno Spark 40 adalah keberaniannya mengadopsi modul kamera horizontal yang memanjang, sebuah tren yang dipopulerkan oleh lini flagship papan atas tahun ini.

Dengan ketebalan hanya 7,7 mm dan bobot 188 gram, ponsel ini terasa sangat ergonomis dan ringan di tangan. Finishing bodi belakang menggunakan tekstur matte yang tidak hanya memberikan kesan mewah, tetapi juga efektif meminimalisir bekas sidik jari.

Kehadiran sertifikasi IP64 menjadi nilai tambah yang jarang ditemukan di kelas harga ini, memberikan perlindungan ekstra terhadap debu dan percikan air.

Layar 120Hz dan Performa Helio G91

Meskipun berada di segmen harga Rp1 jutaan, Tecno tidak pelit memberikan fitur. Layar 6,67 inci yang diusungnya sudah mendukung refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman scrolling media sosial yang jauh lebih mulus dibandingkan standar 60Hz atau 90Hz. Di sektor dapur pacu, penggunaan chipset MediaTek Helio G91 (NFC Version) memastikan konektivitas modern tetap terjaga. Dukungan RAM yang besar, hingga 16 GB (termasuk Extended RAM), memungkinkan manajemen multitasking yang lebih baik untuk aplikasi harian seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok.

Tecno Spark 40 menggunakan sistem operasi terbaru Android 15 dengan balutan HiOS 15 yang lebih bersih dan minim bloatware dibandingkan generasi sebelumnya.

Tabel Spesifikasi Tecno Spark 40

Fitur Spesifikasi Utama Layar 6,67 inci, IPS LCD, 120Hz Refresh Rate Chipset MediaTek Helio G91 (NFC Version) RAM 12 GB / 16 GB (Termasuk Extended RAM) Memori Internal 128 GB / 256 GB Kamera Belakang 50 MP Main Camera + AI Lens Baterai 5200 mAh Pengisian Daya 45W Fast Charging

Harga Tecno Spark 40 di Indonesia

Berdasarkan pantauan pasar terbaru di Maret 2026, Tecno Spark 40 dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif:

Varian 128 GB / 12 GB RAM: Sekitar Rp1.799.000

Varian 256 GB / 16 GB RAM: Sekitar Rp1.999.000

Harga tersebut menempatkan Tecno Spark 40 sebagai salah satu penantang terkuat di kelas entry-level, bersaing ketat dengan seri Redmi dan Infinix di rentang harga yang sama.

Kesimpulan: Layakkah Dibeli?

Tecno Spark 40 adalah pilihan tepat bagi pelajar atau pengguna yang mencari ponsel kedua dengan prioritas pada desain dan estetika. Meskipun performa chipsetnya bukan yang tercepat untuk bermain game berat seperti Genshin Impact, namun untuk kebutuhan gaya hidup digital sehari-hari, ponsel ini menawarkan paket lengkap yang sulit ditolak di harga di bawah Rp2 juta. Desain tipis, layar 120Hz, dan kecepatan charging 45W adalah nilai jual utama yang membuatnya unggul dari kompetitor sekelasnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah Tecno Spark 40 sudah mendukung 5G?

Belum, ponsel ini masih menggunakan jaringan 4G LTE yang dioptimalkan dengan chipset Helio G91.

Apakah Tecno Spark 40 tahan air?

Ponsel ini memiliki sertifikasi IP64, yang artinya tahan terhadap debu dan cipratan air ringan, namun tidak disarankan untuk direndam dalam air.

Berapa lama waktu pengisian daya baterainya?

Dengan teknologi 45W Fast Charging, baterai 5200mAh dapat terisi dari 0% hingga 50% dalam waktu sekitar 30 menit saja. (Z-10)