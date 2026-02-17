Cuma Rp1 Jutaan! Realme P4 Lite 4G Bawa Baterai Monster 6.300 mAh & Desain Tipis

Realme P4 Lite 4G resmi hadir dengan baterai raksasa 6.300 mAh harga Rp1,8 jutaan.(Dok. Berita Xiaomi)

REALME kembali memperkuat posisinya di pasar entry-level dengan memperkenalkan Realme P4 Lite 4G. Ponsel ini hadir sebagai solusi bagi pengguna yang menginginkan daya tahan baterai ekstrem tanpa harus mengorbankan kenyamanan genggaman.

Dengan banderol harga di kisaran Rp1,8 jutaan, perangkat ini membawa spesifikasi yang cukup kompetitif di kelasnya.

Desain Ultra-Slim dengan Baterai 6.300 mAh

Keunggulan mutlak dari Realme P4 Lite 4G terletak pada manajemen ruang internalnya. Meski mengusung baterai berkapasitas 6.300 mAh, yang merupakan salah satu yang terbesar di segmen harga Rp1 jutaan, ponsel ini tetap tampil ramping dengan ketebalan hanya 7,49 mm. Desain frame datar (flat frame) yang modern membuatnya tampak lebih premium dan ergonomis saat digunakan dengan satu tangan.

Layar 90Hz dan Performa Efisien

Di sektor tampilan, Realme menyematkan panel LCD seluas 6,74 inci dengan resolusi HD+. Dukungan refresh rate 90Hz memastikan transisi antar menu dan pengalaman browsing menjadi lebih halus.

Untuk urusan performa, chipset Unisoc T7250 menjadi otak utama yang didukung oleh pilihan RAM 4GB atau 6GB, serta fitur virtual RAM hingga 12GB untuk menjaga kelancaran multitasking.

Informasi Harga:

Realme P4 Lite 4G diprediksi akan dipasarkan dengan harga mulai dari Rp1.600.000 hingga Rp1.850.000, tergantung pada varian memori yang dipilih.

Fitur AI dan Standar Durabilitas Militer

Menariknya, Realme tidak memangkas fitur software pada model "Lite" ini. Perangkat ini sudah dilengkapi dengan teknologi AI terbaru seperti Circle to Search untuk pencarian cepat dan AI Noise Reduction Call 2.0 untuk kualitas telepon yang lebih jernih di lingkungan bising. Selain itu, sertifikasi IP54 dan kepatuhan terhadap standar durabilitas militer memberikan rasa aman ekstra terhadap benturan dan percikan air.

Spesifikasi Detail Chipset Unisoc T7250 Octa-core Memori 4GB/6GB RAM + 128GB ROM Kamera Utama 13 MP, f/2.2 (Wide) Baterai 6.300 mAh (15W Fast Charge) OS Android 15, Realme UI 5.0

Kesimpulan: Cocok untuk Siapa?

Realme P4 Lite 4G adalah pilihan tepat bagi mereka yang memprioritaskan "daya tahan" di atas segalanya. Pelajar, pekerja lapangan, hingga pengguna yang sering bepergian tanpa akses pengisian daya akan sangat terbantu dengan kapasitas baterai 6.300 mAh ini. Meskipun kecepatan pengisian dayanya hanya 15W, kapasitas jumbo yang ditawarkan tetap menjadi nilai tawar yang sulit dikalahkan di kelas harga 1 jutaan.