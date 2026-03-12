Cara Install Instagram Lite di HP Android

Headline
INSTAGRAM Lite adalah versi ringan dari aplikasi Instagram yang dirancang agar dapat berjalan lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit ruang penyimpanan serta data internet. Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms.
Instagram Lite dibuat khusus untuk pengguna smartphone dengan spesifikasi rendah atau koneksi internet yang terbatas, terutama pada perangkat dengan sistem operasi Android.
Pertama, buka aplikasi Google Play Store di HP Android Anda.
Pada kolom pencarian, ketik Instagram Lite, lalu tekan tombol cari.
Pilih aplikasi Instagram Lite yang dikembangkan oleh Meta Platforms agar tidak salah mengunduh aplikasi.
Klik tombol Install atau Pasang, kemudian tunggu hingga proses pengunduhan dan pemasangan selesai.
Setelah terpasang, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.
Masukkan username dan password akun Instagram Anda, atau buat akun baru jika belum memiliki akun.
Dengan menggunakan Instagram Lite, Anda tetap bisa menikmati fitur utama Instagram seperti melihat feed, mengirim pesan, dan menonton story, tetapi dengan penggunaan data dan memori yang lebih ringan. (Z-4)
Sumber: uptodown, inwepo
Instagram Lite memiliki ukuran aplikasi yang jauh lebih kecil dibandingkan Instagram versi biasa sehingga lebih cepat diunduh dan tidak memakan banyak memori di HP Android.
