Berikut Fitur Instagram Lite yang Jarang Diketahui

INSTAGRAM Lite adalah versi ringan dari aplikasi Instagram yang dibuat agar dapat digunakan di HP dengan spesifikasi rendah dan koneksi internet yang terbatas. Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms sebagai alternatif yang lebih hemat data dan ruang penyimpanan.

Instagram Lite memiliki ukuran aplikasi yang jauh lebih kecil dibandingkan Instagram versi biasa sehingga lebih cepat diunduh dan tidak memakan banyak memori di HP Android.

Berikut 14 Fitur Instagram Lite yang Jarang Diketahui

1. Hemat Kuota Internet

Instagram Lite menggunakan data yang lebih sedikit dibandingkan aplikasi Instagram biasa.

2. Ukuran Aplikasi Sangat Kecil

Ukuran aplikasi jauh lebih kecil sehingga tidak memakan banyak ruang penyimpanan di HP.

3. Bisa Digunakan di Jaringan Lambat

Aplikasi tetap bisa berjalan dengan cukup lancar meskipun menggunakan jaringan internet yang lambat.

4. Tetap Bisa Upload Foto

Pengguna tetap dapat mengunggah foto ke feed seperti pada Instagram versi biasa.

5. Fitur Story Tetap Tersedia

Instagram Lite masih menyediakan fitur Story untuk membagikan foto atau video singkat.

6. Bisa Mengirim Pesan

Pengguna tetap dapat mengirim pesan melalui fitur Direct Message.

7. Mendukung Fitur Explore

Pengguna masih bisa menemukan berbagai konten menarik melalui halaman Explore.

8. Bisa Memberi Like dan Komentar

Seperti Instagram biasa, pengguna tetap dapat memberikan like dan komentar pada postingan.

9. Mendukung Banyak Akun

Instagram Lite memungkinkan pengguna login dengan beberapa akun sekaligus.

10. Loading Lebih Cepat

Karena fitur yang lebih sederhana, aplikasi bisa terbuka dan berjalan lebih cepat.

11. Tidak Banyak Menggunakan RAM

Aplikasi ini lebih ringan sehingga cocok untuk HP dengan RAM kecil.

12. Bisa Digunakan di HP Lama

Instagram Lite dapat berjalan di perangkat Android dengan spesifikasi rendah.

13. Lebih Hemat Baterai

Karena penggunaan sumber daya lebih kecil, baterai HP menjadi lebih awet.

14. Tampilan Lebih Sederhana

Interface lebih simpel sehingga mudah digunakan oleh siapa saja.

Instagram Lite adalah aplikasi Instagram versi ringan yang tetap menyediakan fitur utama seperti posting foto, story, DM, dan explore, tetapi dengan penggunaan data, RAM, dan penyimpanan yang lebih kecil. (Z-4)

Sumber: telkomsel, eraspace