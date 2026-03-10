14 Fitur Instagram Lite yang Jarang Diketahui

Headline
INSTAGRAM Lite adalah versi ringan dari aplikasi Instagram yang dibuat agar dapat digunakan di HP dengan spesifikasi rendah dan koneksi internet yang terbatas. Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms sebagai alternatif yang lebih hemat data dan ruang penyimpanan.
Instagram Lite memiliki ukuran aplikasi yang jauh lebih kecil dibandingkan Instagram versi biasa sehingga lebih cepat diunduh dan tidak memakan banyak memori di HP Android.
Instagram Lite menggunakan data yang lebih sedikit dibandingkan aplikasi Instagram biasa.
Ukuran aplikasi jauh lebih kecil sehingga tidak memakan banyak ruang penyimpanan di HP.
Aplikasi tetap bisa berjalan dengan cukup lancar meskipun menggunakan jaringan internet yang lambat.
Pengguna tetap dapat mengunggah foto ke feed seperti pada Instagram versi biasa.
Instagram Lite masih menyediakan fitur Story untuk membagikan foto atau video singkat.
Pengguna tetap dapat mengirim pesan melalui fitur Direct Message.
Pengguna masih bisa menemukan berbagai konten menarik melalui halaman Explore.
Seperti Instagram biasa, pengguna tetap dapat memberikan like dan komentar pada postingan.
Instagram Lite memungkinkan pengguna login dengan beberapa akun sekaligus.
Karena fitur yang lebih sederhana, aplikasi bisa terbuka dan berjalan lebih cepat.
Aplikasi ini lebih ringan sehingga cocok untuk HP dengan RAM kecil.
Instagram Lite dapat berjalan di perangkat Android dengan spesifikasi rendah.
Karena penggunaan sumber daya lebih kecil, baterai HP menjadi lebih awet.
Interface lebih simpel sehingga mudah digunakan oleh siapa saja.
Instagram Lite adalah aplikasi Instagram versi ringan yang tetap menyediakan fitur utama seperti posting foto, story, DM, dan explore, tetapi dengan penggunaan data, RAM, dan penyimpanan yang lebih kecil. (Z-4)
Sumber: telkomsel, eraspace
