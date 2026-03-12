Berikut Aplikasi Browser Terbaik untuk HP Android dan iPhone(freepik)

APLIKASI browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses, membuka, dan menampilkan halaman website di internet.

Dengan browser, pengguna dapat mencari informasi, membaca artikel, menonton video, atau membuka berbagai situs web secara online.

Beberapa contoh aplikasi browser yang populer antara lain Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, dan Safari.

Baca juga : Peringatan Google: Segera Perbarui Browser Chrome Anda untuk Menghindari Ancaman Keamanan!

Berikut 6 Aplikasi Browser Terbaik untuk HP Android dan iPhone

1. Google Chrome

Browser paling populer yang terkenal cepat dan stabil. Chrome juga bisa menyinkronkan bookmark, riwayat, dan kata sandi melalui akun Google.

2. Mozilla Firefox

Browser yang fokus pada privasi dan keamanan. Firefox juga mendukung berbagai add-ons dan memiliki fitur perlindungan pelacakan.

3. Opera Browser

Browser ini memiliki fitur menarik seperti VPN gratis, pemblokir iklan, dan mode hemat data yang membantu browsing lebih cepat.

Baca juga : Cara Install LinkedIn di PC lewat Browser dan Microsoft Store

4. Microsoft Edge

Edge menawarkan integrasi dengan layanan Microsoft seperti OneDrive dan Office serta fitur membaca PDF langsung di browser.

5. Brave Browser

Browser yang terkenal dengan fitur privasi tinggi karena dapat memblokir iklan dan pelacak secara otomatis.

6. DuckDuckGo Private Browser

Browser ini berfokus pada perlindungan privasi pengguna dan tidak melacak aktivitas pencarian saat browsing.

Setiap browser memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya Chrome untuk kecepatan, Firefox dan Brave untuk privasi, serta Opera untuk fitur tambahan seperti VPN dan penghemat data. (Z-4)

Sumber: unitagstore, xlsatu