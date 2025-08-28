Anthropic Luncurkan Ekstensi Chrome Claude, Saingi ChatGPT dengan Fitur Lebih Praktis

Anthropic resmi merilis ekstensi Chrome untuk chatbot AI andalannya, Claude. Fitur baru ini memudahkan pengguna berinteraksi langsung dari browser.(content grip)

ANTHROPIC resmi luncurkan ekstensi Chrome baru untuk chatbot andalannya, Claude sebagai bagian dari program uji coba terbatas. Ekstensi ini memungkinkan asisten kecerdasan buatan, Claude, untuk bekerja langsung dari peramban tanpa harus membuka aplikasi terpisah. Dengan begitu, pengalaman berinteraksi dengan Claude menjadi lebih cepat, praktis, dan fleksibel.

Program ini awalnya diprioritaskan bagi 1.000 anggota paket Claude Max, yaitu paket premium yang ditawarkan Anthropic. Langganan ini merogoh kocek antara US$100 dan US$200 per bulan dan ditujukan untuk pengguna intensif teknologi artificial intelligence (AI).

Ekstensi Claude di Chrome menawarkan berbagai fungsi yang mirip dengan chatbot populer lainnya, seperti ChatGPT milik OpenAI. Pengguna bisa langsung bertanya, mencari ringkasan, atau meminta ide kreatif melalui kolom ekstensi. Perbedaannya adalah Anthropic menjanjikan fitur ini lebih ringan, responsif, dan lebih ramah digunakan. Anthropic juga menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak hati-hati untuk mengatasi risiko keselamatan dan keamanan pengguna.

Baca juga : Cara mengobrol dengan pacar AI dengan aman

Menurut Anthropic, risiko terbesar dari penggunaan chatbot AI adalah serangan injeksi cepat. Serangan ini biasanya berasal dari pihak jahat yang menyembunyikan prompt di dalam email, dokumen, atau situs web untuk mencoba mengelabui AI agar melakukan sesuatu yang tidak seharusnya.

Anthropic menyatakan Claude rentan terhadap serangan injeksi cepat sebanyak 23%. Untuk mengatasi masalah ini, Anthropic menambahkan fitur keamanan, termasuk opsi bagi pengguna untuk mencabut akses Claude kapan saja serta meminta konfirmasi sebelum melakukan tindakan berisiko tinggi.

Selain itu, integrasi dengan Chrome memungkinkan Claude digunakan langsung saat melakukan penelusuran sehari-hari. Misalnya, pengguna bisa meminta Claude merangkum komentar di Google Docs, mencari daftar rumah impian di Zillow, atau bahkan membuat daftar belanja di DoorDash hanya dalam satu klik. Hal ini membuat Claude tidak hanya menjadi chatbot percakapan, tetapi juga asisten kerja yang terhubung langsung dengan internet.

Anthropic sendiri dikenal sebagai perusahaan AI yang fokus pada keamanan dan keterbukaan teknologi kecerdasan buatan. Mereka menekankan bahwa Claude dirancang untuk memberikan jawaban yang bermanfaat dan jujur bagi penggunanya. Peluncuran ini diharapkan bisa memperkuat posisi Claude di pasar chatbot AI yang saat ini dikuasai oleh ChatGPT dan Perplexity Comet. (Mashable/Z-2)