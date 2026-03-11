Berikut Rekomendasi Laptop Samsung untuk Pelajar(freepik)

LAPTOP untuk pelajar adalah laptop yang dirancang atau dipilih untuk mendukung kegiatan belajar seperti mengerjakan tugas, mengetik dokumen, mencari informasi di internet, mengikuti kelas online, dan menggunakan aplikasi pendidikan.

Laptop jenis ini biasanya memiliki spesifikasi yang cukup untuk kebutuhan belajar sehari-hari serta harga yang relatif terjangkau.

Umumnya, laptop untuk pelajar memiliki desain yang ringan, mudah dibawa, dan baterai yang cukup tahan lama agar nyaman digunakan di sekolah, rumah, atau tempat belajar lainnya.

Berikut 6 Rekomendasi Laptop Samsung untuk Pelajar

1. Samsung Galaxy Book4

Laptop ini merupakan generasi terbaru dari seri Galaxy Book yang memiliki desain tipis dan performa cukup kuat untuk kegiatan belajar. Menggunakan Prosesor Intel Core modern, desain ringan dan elegan.

2. Samsung Galaxy Book3

Laptop ini menawarkan performa yang baik dengan RAM besar sehingga nyaman untuk multitasking. Kelebihannya RAM hingga 16GB, penyimpanan SSD cepat, layar besar untuk belajar dan menonton.

3. Samsung Galaxy Book2

Laptop ini memiliki layar 15,6 inci Full HD dan prosesor Intel generasi ke-12 yang cukup kuat untuk berbagai aktivitas belajar. Kelebihannya layar besar dan nyaman, mendukung Wi-Fi 6, performa cukup cepat untuk aplikasi sekolah.

4. Samsung Galaxy Book Pro

Laptop ini terkenal dengan desain tipis dan layar AMOLED yang tajam. Menggunakan layar AMOLED berkualitas tinggi, bobot ringan.

5. Samsung Galaxy Chromebook Go

Laptop ini menggunakan ChromeOS dan cocok untuk pelajar yang sering menggunakan aplikasi online seperti Google Docs dan Google Classroom. Kelebihannya harga lebih terjangkau, baterai tahan lama, ringan dan mudah dibawa.

6. Samsung Chromebook 4

Laptop ini termasuk salah satu laptop Samsung paling murah yang cukup untuk kebutuhan belajar dasar. Kelebihannya harga ekonomis dan mudah digunakan.

Laptop Samsung seperti Galaxy Book4, Galaxy Book3, Galaxy Book2, Galaxy Book Pro, Galaxy Chromebook Go, dan Chromebook 4 cocok untuk pelajar karena ringan, memiliki performa cukup baik, serta nyaman digunakan untuk belajar. (Z-4)

