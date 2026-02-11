Berikut Rekomendasi Laptop Dell Terbaik untuk Pelajar(freepik)

Laptop untuk pelajar adalah perangkat komputer portabel yang dirancang untuk membantu siswa mengerjakan kegiatan belajar, seperti mengetik tugas, mengakses materi belajar online, presentasi, riset internet, komunikasi kelas virtual, hingga menggunakan aplikasi pendidikan.

Laptop untuk pelajar merupakan alat bantu belajar digital yang membuat pekerjaan sekolah jadi lebih mudah dan efisien.

Berikut 6 Rekomendasi Laptop Dell Terbaik untuk Pelajar

1. Dell Inspiron 15

Laptop dengan prosesor Intel i5, RAM besar 16 GB, dan SSD 512 GB yang cepat, cocok untuk tugas sekolah, presentasi, dan tugas multimedia ringan hingga menengah.

2. Dell Inspiron 15 3000

Pilihan budget friendly yang cocok buat pelajar yang fokus pada tugas Microsoft Office, browsing, dan belajar daring. Ringan dan mudah dibawa ke sekolah.

3. Dell Vostro 3405

Model Vostro ini punya performa stabil dan kapasitas penyimpanan besar, baik untuk menyimpan tugas, dokumen, dan file pelajaranmu. Cocok buat sekolah atau kuliah awal.

4. Dell L15 Ryzen 5 7520u

Ditenagai prosesor Ryzen 5 dengan SSD cepat dan RAM yang nyaman untuk multitasking lebih lancar, cocok buat pelajar yang juga pakai aplikasi berat seperti editing ringan atau coding.

5. Dell Latitude 5420

Latitude sering punya build yang solid dan fitur bisnis, cocok buat pelajar yang ingin laptop awet dan bisa dipakai sampai kuliah atau kerja nanti.

6. Dell XPS 13 9345

Kalau kamu ingin performa tinggi dan layar berkualitas, XPS adalah pilihan yang kuat untuk multitasking, video, dan proyek besar, meskipun harganya lebih tinggi.

Laptop untuk pelajar biasanya sangat ringan dan mudah dibawa ke sekolah atau kampus, baterai tahan lama sehingga bisa dipakai seharian, performa cukup cepat untuk tugas-tugas umum, serta harga yang terjangkau sesuai kebutuhan pelajar. (Z-4)

