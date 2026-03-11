Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

15 Fitur SHAREit yang Jarang Diketahui

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/3/2026 19:00
15 Fitur SHAREit yang Jarang Diketahui
Berikut Fitur SHAREit yang Jarang Diketahui(freepik)

SHAREit adalah aplikasi berbagi file yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima berbagai jenis file seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dengan cepat melalui perangkat seperti smartphone, tablet, maupun komputer.

Aplikasi ini bekerja menggunakan jaringan Wi‑Fi Direct, sehingga proses transfer file dapat dilakukan tanpa menggunakan kabel data maupun koneksi internet.

Berikut 15 Fitur SHAREit yang Jarang Diketahui

1. Transfer File Tanpa Internet

SHAREit memungkinkan pengguna mengirim file melalui jaringan WiFi Direct tanpa memerlukan koneksi internet.

Baca juga : Cara Install SHAREit di HP Android

2. Kecepatan Transfer Sangat Tinggi

Aplikasi ini dapat mengirim file dengan kecepatan jauh lebih cepat dibandingkan Bluetooth.

3. Berbagi Berbagai Jenis File

SHAREit dapat mengirim berbagai file seperti foto, video, dokumen, musik, hingga aplikasi.

4. Transfer Antar Platform

Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengirim file antara Android, iPhone, dan komputer.

Baca juga : Cara Install SHAREit di PC dan Laptop

5. Pemutar Video dan Musik

SHAREit memiliki media player bawaan untuk memutar video dan musik langsung di aplikasi.

6. Pengelola File

Aplikasi ini memiliki fitur file manager yang memudahkan pengguna mengatur file di perangkat.

7. Clone Phone

Fitur ini memungkinkan pengguna memindahkan data dari HP lama ke HP baru dengan cepat.

8. Transfer Banyak File Sekaligus

Pengguna dapat mengirim banyak file dalam satu waktu tanpa harus mengirim satu per satu.

9. Tidak Mengurangi Kualitas File

File yang dikirim melalui SHAREit tetap memiliki kualitas yang sama seperti file asli.

10. Aplikasi Tanpa Kabel

Semua proses transfer file dilakukan secara nirkabel sehingga tidak memerlukan kabel data.

11. Berbagi Aplikasi

Pengguna dapat mengirim aplikasi ke perangkat lain tanpa harus mengunduh ulang dari Google Play Store.

12. Grup Berbagi File

SHAREit memungkinkan beberapa perangkat terhubung sekaligus untuk berbagi file secara bersama-sama.

13. Penyimpanan File Riwayat Transfer

Aplikasi ini menyimpan riwayat file yang pernah dikirim atau diterima.

14. Fitur Pembersih File

SHAREit juga menyediakan fitur untuk membersihkan file sampah di perangkat.

15. Streaming Video Offline

Pengguna bisa menonton video yang dibagikan dari perangkat lain tanpa harus memindahkannya terlebih dahulu.

SHAREit tidak hanya digunakan untuk mengirim file dengan cepat, tetapi juga memiliki banyak fitur tambahan seperti media player, file manager, hingga clone data perangkat. (Z-4)

Sumber: gadgetren, journals



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
  • Berikut Cara Install SHAREit di HP Android

    Cara Install SHAREit di HP Android

    09/3/2026 23:30

    Aplikasi ini menggunakan teknologi Wi-Fi Direct sehingga proses transfer file seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi antar perangkat.

  • Berikut Cara Install SHAREit di PC

    Cara Install SHAREit di PC dan Laptop

    12/3/2025 17:00

    SHAREit platform yang memungkinkan pengguna mentransfer data seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan internet atau Bluetooth.

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved