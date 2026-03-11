15 Fitur SHAREit yang Jarang Diketahui

Headline
SHAREit adalah aplikasi berbagi file yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima berbagai jenis file seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dengan cepat melalui perangkat seperti smartphone, tablet, maupun komputer.
Aplikasi ini bekerja menggunakan jaringan Wi‑Fi Direct, sehingga proses transfer file dapat dilakukan tanpa menggunakan kabel data maupun koneksi internet.
SHAREit memungkinkan pengguna mengirim file melalui jaringan WiFi Direct tanpa memerlukan koneksi internet.
Aplikasi ini dapat mengirim file dengan kecepatan jauh lebih cepat dibandingkan Bluetooth.
SHAREit dapat mengirim berbagai file seperti foto, video, dokumen, musik, hingga aplikasi.
Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengirim file antara Android, iPhone, dan komputer.
SHAREit memiliki media player bawaan untuk memutar video dan musik langsung di aplikasi.
Aplikasi ini memiliki fitur file manager yang memudahkan pengguna mengatur file di perangkat.
Fitur ini memungkinkan pengguna memindahkan data dari HP lama ke HP baru dengan cepat.
Pengguna dapat mengirim banyak file dalam satu waktu tanpa harus mengirim satu per satu.
File yang dikirim melalui SHAREit tetap memiliki kualitas yang sama seperti file asli.
Semua proses transfer file dilakukan secara nirkabel sehingga tidak memerlukan kabel data.
Pengguna dapat mengirim aplikasi ke perangkat lain tanpa harus mengunduh ulang dari Google Play Store.
SHAREit memungkinkan beberapa perangkat terhubung sekaligus untuk berbagi file secara bersama-sama.
Aplikasi ini menyimpan riwayat file yang pernah dikirim atau diterima.
SHAREit juga menyediakan fitur untuk membersihkan file sampah di perangkat.
Pengguna bisa menonton video yang dibagikan dari perangkat lain tanpa harus memindahkannya terlebih dahulu.
SHAREit tidak hanya digunakan untuk mengirim file dengan cepat, tetapi juga memiliki banyak fitur tambahan seperti media player, file manager, hingga clone data perangkat. (Z-4)
Sumber: gadgetren, journals
Aplikasi ini menggunakan teknologi Wi-Fi Direct sehingga proses transfer file seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi antar perangkat.
SHAREit platform yang memungkinkan pengguna mentransfer data seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan internet atau Bluetooth.
