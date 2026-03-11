Berikut Fitur SHAREit yang Jarang Diketahui(freepik)

SHAREit adalah aplikasi berbagi file yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima berbagai jenis file seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dengan cepat melalui perangkat seperti smartphone, tablet, maupun komputer.

Aplikasi ini bekerja menggunakan jaringan Wi‑Fi Direct, sehingga proses transfer file dapat dilakukan tanpa menggunakan kabel data maupun koneksi internet.

Berikut 15 Fitur SHAREit yang Jarang Diketahui

1. Transfer File Tanpa Internet

SHAREit memungkinkan pengguna mengirim file melalui jaringan WiFi Direct tanpa memerlukan koneksi internet.

2. Kecepatan Transfer Sangat Tinggi

Aplikasi ini dapat mengirim file dengan kecepatan jauh lebih cepat dibandingkan Bluetooth.

3. Berbagi Berbagai Jenis File

SHAREit dapat mengirim berbagai file seperti foto, video, dokumen, musik, hingga aplikasi.

4. Transfer Antar Platform

Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengirim file antara Android, iPhone, dan komputer.

5. Pemutar Video dan Musik

SHAREit memiliki media player bawaan untuk memutar video dan musik langsung di aplikasi.

6. Pengelola File

Aplikasi ini memiliki fitur file manager yang memudahkan pengguna mengatur file di perangkat.

7. Clone Phone

Fitur ini memungkinkan pengguna memindahkan data dari HP lama ke HP baru dengan cepat.

8. Transfer Banyak File Sekaligus

Pengguna dapat mengirim banyak file dalam satu waktu tanpa harus mengirim satu per satu.

9. Tidak Mengurangi Kualitas File

File yang dikirim melalui SHAREit tetap memiliki kualitas yang sama seperti file asli.

10. Aplikasi Tanpa Kabel

Semua proses transfer file dilakukan secara nirkabel sehingga tidak memerlukan kabel data.

11. Berbagi Aplikasi

Pengguna dapat mengirim aplikasi ke perangkat lain tanpa harus mengunduh ulang dari Google Play Store.

12. Grup Berbagi File

SHAREit memungkinkan beberapa perangkat terhubung sekaligus untuk berbagi file secara bersama-sama.

13. Penyimpanan File Riwayat Transfer

Aplikasi ini menyimpan riwayat file yang pernah dikirim atau diterima.

14. Fitur Pembersih File

SHAREit juga menyediakan fitur untuk membersihkan file sampah di perangkat.

15. Streaming Video Offline

Pengguna bisa menonton video yang dibagikan dari perangkat lain tanpa harus memindahkannya terlebih dahulu.

SHAREit tidak hanya digunakan untuk mengirim file dengan cepat, tetapi juga memiliki banyak fitur tambahan seperti media player, file manager, hingga clone data perangkat. (Z-4)

