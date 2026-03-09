Cara Install SHAREit di HP Android

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SHAREit adalah aplikasi berbagi file yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima berbagai jenis file dengan cepat tanpa menggunakan kabel atau koneksi internet.
Aplikasi ini menggunakan teknologi Wi-Fi Direct sehingga proses transfer file seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi antar perangkat.
Buka aplikasi Google Play Store di HP Android kamu.
Ketik SHAREit pada kolom pencarian.
Pilih aplikasi SHAREit Transfer & Share dari pengembang Smart Media4U Technology.
Klik tombol Install atau Pasang.
Tunggu hingga proses download dan instalasi selesai.
Setelah selesai, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.
Izinkan akses seperti penyimpanan dan lokasi agar SHAREit bisa mengirim dan menerima file.
Menginstal SHAREit di HP Android sangat mudah, cukup melalui Google Play Store, lalu download dan install aplikasi seperti aplikasi Android lainnya. (Z-4)
