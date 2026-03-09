Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Cara Install SHAREit di HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
09/3/2026 23:30
Berikut Cara Install SHAREit di HP Android(Doc Microsoft Store)

SHAREit adalah aplikasi berbagi file yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima berbagai jenis file dengan cepat tanpa menggunakan kabel atau koneksi internet.

Aplikasi ini menggunakan teknologi Wi-Fi Direct sehingga proses transfer file seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi antar perangkat.

1. Buka Google Play Store

Buka aplikasi Google Play Store di HP Android kamu.

Baca juga : Cara Install SHAREit di PC dan Laptop

2. Cari aplikasi SHAREit

Ketik SHAREit pada kolom pencarian.

3. Pilih aplikasi resmi

Pilih aplikasi SHAREit Transfer & Share dari pengembang Smart Media4U Technology.

4. Tekan tombol Install

Klik tombol Install atau Pasang.

5. Tunggu proses download

Tunggu hingga proses download dan instalasi selesai.

6. Buka aplikasi

Setelah selesai, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.

7. Berikan izin aplikasi

Izinkan akses seperti penyimpanan dan lokasi agar SHAREit bisa mengirim dan menerima file.

Menginstal SHAREit di HP Android sangat mudah, cukup melalui Google Play Store, lalu download dan install aplikasi seperti aplikasi Android lainnya. (Z-4)

Sumber: pricebook, uptodown



Editor : Reynaldi
