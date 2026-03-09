Berikut Cara Install SHAREit di HP Android(Doc Microsoft Store)

SHAREit adalah aplikasi berbagi file yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima berbagai jenis file dengan cepat tanpa menggunakan kabel atau koneksi internet.

Aplikasi ini menggunakan teknologi Wi-Fi Direct sehingga proses transfer file seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi antar perangkat.

Berikut Cara Install SHAREit di HP Android

1. Buka Google Play Store

Buka aplikasi Google Play Store di HP Android kamu.

2. Cari aplikasi SHAREit

Ketik SHAREit pada kolom pencarian.

3. Pilih aplikasi resmi

Pilih aplikasi SHAREit Transfer & Share dari pengembang Smart Media4U Technology.

4. Tekan tombol Install

Klik tombol Install atau Pasang.

5. Tunggu proses download

Tunggu hingga proses download dan instalasi selesai.

6. Buka aplikasi

Setelah selesai, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.

7. Berikan izin aplikasi

Izinkan akses seperti penyimpanan dan lokasi agar SHAREit bisa mengirim dan menerima file.

Menginstal SHAREit di HP Android sangat mudah, cukup melalui Google Play Store, lalu download dan install aplikasi seperti aplikasi Android lainnya. (Z-4)

Sumber: pricebook, uptodown