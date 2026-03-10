Berikut Cara Install Facebook Lite di HP Android(freepik)

FACEBOOK Lite adalah versi ringan dari aplikasi Facebook yang dirancang untuk perangkat dengan spesifikasi rendah dan koneksi internet yang lambat.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms agar pengguna tetap dapat mengakses Facebook dengan penggunaan data yang lebih hemat.

Facebook Lite memiliki ukuran aplikasi yang lebih kecil dibandingkan aplikasi Facebook biasa, sehingga lebih cepat diunduh dan tidak memakan banyak ruang penyimpanan di HP.

Berikut Cara Install Facebook Lite di HP Android

1. Buka Google Play Store

Pertama, buka aplikasi Google Play Store di HP Android kamu.

2. Cari Facebook Lite

Di kolom pencarian, ketik Facebook Lite, lalu tekan tombol cari.

3. Pilih Aplikasi Facebook Lite

Pilih aplikasi Facebook Lite yang resmi dari pengembang Meta Platforms.

4. Tekan Tombol Install

Klik tombol Install atau Pasang untuk mulai mengunduh aplikasi.

5. Tunggu Proses Download

Tunggu hingga proses unduhan dan pemasangan selesai.

6. Buka Aplikasi

Setelah terpasang, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.

7. Login ke Akun Facebook

Masukkan email atau nomor HP serta kata sandi Facebook, lalu tekan Masuk.

8. Facebook Lite Siap Digunakan

Setelah login berhasil, kamu sudah bisa menggunakan Facebook Lite untuk melihat postingan, mengirim pesan, dan aktivitas lainnya.

Facebook Lite adalah aplikasi Facebook versi ringan yang dibuat agar lebih cepat, hemat data, dan bisa digunakan di berbagai jenis HP Android. (Z-4)

