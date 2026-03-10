Cara Install Facebook Lite di HP Android

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FACEBOOK Lite adalah versi ringan dari aplikasi Facebook yang dirancang untuk perangkat dengan spesifikasi rendah dan koneksi internet yang lambat.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms agar pengguna tetap dapat mengakses Facebook dengan penggunaan data yang lebih hemat.
Facebook Lite memiliki ukuran aplikasi yang lebih kecil dibandingkan aplikasi Facebook biasa, sehingga lebih cepat diunduh dan tidak memakan banyak ruang penyimpanan di HP.
Pertama, buka aplikasi Google Play Store di HP Android kamu.
Di kolom pencarian, ketik Facebook Lite, lalu tekan tombol cari.
Pilih aplikasi Facebook Lite yang resmi dari pengembang Meta Platforms.
Klik tombol Install atau Pasang untuk mulai mengunduh aplikasi.
Tunggu hingga proses unduhan dan pemasangan selesai.
Setelah terpasang, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.
Masukkan email atau nomor HP serta kata sandi Facebook, lalu tekan Masuk.
Setelah login berhasil, kamu sudah bisa menggunakan Facebook Lite untuk melihat postingan, mengirim pesan, dan aktivitas lainnya.
Facebook Lite adalah aplikasi Facebook versi ringan yang dibuat agar lebih cepat, hemat data, dan bisa digunakan di berbagai jenis HP Android. (Z-4)
Sumber: telkomsel, uptodown
Facebook Lite memiliki ukuran aplikasi yang jauh lebih kecil dibandingkan aplikasi Facebook biasa, sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan dan dapat berjalan lebih lancar
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved