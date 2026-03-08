Berikut Fitur Facebook Lite yang Jarang Diketahui(freepik)

FACEBOOK Lite adalah versi ringan dari aplikasi Facebook yang dirancang agar dapat digunakan pada smartphone dengan spesifikasi rendah atau koneksi internet yang lambat. Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms untuk memberikan pengalaman menggunakan Facebook yang lebih hemat data dan cepat.

Facebook Lite memiliki ukuran aplikasi yang jauh lebih kecil dibandingkan aplikasi Facebook biasa, sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan dan dapat berjalan lebih lancar di berbagai perangkat.

Berikut 14 Fitur Facebook Lite yang Jarang Diketahui

1. Mode Hemat Data

Facebook Lite dirancang untuk menggunakan data internet lebih sedikit dibanding aplikasi Facebook biasa.

2. Bisa Digunakan di Jaringan Lambat

Aplikasi ini tetap dapat berjalan dengan baik meskipun menggunakan jaringan 2G atau internet yang tidak stabil.

3. Ukuran Aplikasi Sangat Ringan

Ukuran instalasi Facebook Lite jauh lebih kecil sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan.

4. Bisa Mengirim Pesan Tanpa Messenger

Berbeda dengan Facebook biasa, pengguna bisa mengirim pesan langsung tanpa perlu menginstal aplikasi Messenger.

5. Mendukung Banyak Bahasa

Facebook Lite menyediakan berbagai pilihan bahasa sehingga mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai negara.

6. Notifikasi Lebih Ringan

Notifikasi pada Facebook Lite tidak terlalu berat sehingga tidak terlalu membebani kinerja ponsel.

7. Bisa Mengunggah Foto dengan Mudah

Pengguna tetap bisa mengunggah foto atau memperbarui status dengan cepat.

8. Pengaturan Notifikasi yang Fleksibel

Pengguna dapat menyesuaikan notifikasi agar hanya menerima pemberitahuan tertentu.

9. Tetap Mendukung Grup dan Halaman

Semua fitur utama seperti grup, halaman, dan komentar tetap tersedia.

10. Konsumsi Baterai Lebih Hemat

Karena aplikasi lebih ringan, penggunaan baterai juga biasanya lebih hemat.

11. Bisa Digunakan di HP Spesifikasi Rendah

Facebook Lite cocok untuk smartphone dengan RAM kecil atau memori terbatas.

12. Akses Marketplace

Pengguna tetap bisa menggunakan fitur jual beli melalui Marketplace.

13. Loading Lebih Cepat

Aplikasi dirancang agar halaman dapat dimuat lebih cepat dibanding versi standar.

14. Update Status Lebih Cepat

Pengguna bisa membuat status teks dengan cepat tanpa harus memuat banyak elemen grafis.

Facebook Lite memiliki banyak fitur yang tetap lengkap meskipun ukurannya kecil. Aplikasi ini cocok bagi pengguna yang ingin menggunakan Facebook dengan hemat data, ringan, dan cepat di berbagai jenis smartphone. (Z-4)

Sumber: blogger, erafone