14 Fitur Facebook Lite yang Jarang Diketahui

FACEBOOK Lite adalah versi ringan dari aplikasi Facebook yang dirancang agar dapat digunakan pada smartphone dengan spesifikasi rendah atau koneksi internet yang lambat. Aplikasi ini dikembangkan oleh Meta Platforms untuk memberikan pengalaman menggunakan Facebook yang lebih hemat data dan cepat.
Facebook Lite memiliki ukuran aplikasi yang jauh lebih kecil dibandingkan aplikasi Facebook biasa, sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan dan dapat berjalan lebih lancar di berbagai perangkat.
Facebook Lite dirancang untuk menggunakan data internet lebih sedikit dibanding aplikasi Facebook biasa.
Aplikasi ini tetap dapat berjalan dengan baik meskipun menggunakan jaringan 2G atau internet yang tidak stabil.
Ukuran instalasi Facebook Lite jauh lebih kecil sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan.
Berbeda dengan Facebook biasa, pengguna bisa mengirim pesan langsung tanpa perlu menginstal aplikasi Messenger.
Facebook Lite menyediakan berbagai pilihan bahasa sehingga mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai negara.
Notifikasi pada Facebook Lite tidak terlalu berat sehingga tidak terlalu membebani kinerja ponsel.
Pengguna tetap bisa mengunggah foto atau memperbarui status dengan cepat.
Pengguna dapat menyesuaikan notifikasi agar hanya menerima pemberitahuan tertentu.
Semua fitur utama seperti grup, halaman, dan komentar tetap tersedia.
Karena aplikasi lebih ringan, penggunaan baterai juga biasanya lebih hemat.
Facebook Lite cocok untuk smartphone dengan RAM kecil atau memori terbatas.
Pengguna tetap bisa menggunakan fitur jual beli melalui Marketplace.
Aplikasi dirancang agar halaman dapat dimuat lebih cepat dibanding versi standar.
Pengguna bisa membuat status teks dengan cepat tanpa harus memuat banyak elemen grafis.
Facebook Lite memiliki banyak fitur yang tetap lengkap meskipun ukurannya kecil. Aplikasi ini cocok bagi pengguna yang ingin menggunakan Facebook dengan hemat data, ringan, dan cepat di berbagai jenis smartphone. (Z-4)
Sumber: blogger, erafone
