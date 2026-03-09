Perbandingan Spesifikasi Laptop Gaming ASUS TUF Gaming F16 Ultra 9 vs ROG Strix G16

Headline
MEMASUKI tahun 2026, ASUS memperbarui lini laptop gaming 16 inci mereka dengan menyematkan prosesor terbaru Intel Core Ultra 9 275HX. Dua seri yang paling banyak menyita perhatian adalah ASUS TUF Gaming F16 dan ROG Strix G16. Meski keduanya berbagi "otak" yang sama, perbedaan fitur dan harga di pasar Indonesia cukup signifikan.
|Fitur
|ASUS TUF Gaming F16
|ROG Strix G16
|Prosesor
|Intel Core Ultra 9 275HX
|Intel Core Ultra 9 275HX
|Kartu Grafis (GPU)
|Up to RTX 5070 (TGP Standar)
|Up to RTX 5080 (Max TGP)
|Layar
|16" 2.5K, 165Hz, 100% sRGB
|16" 2.5K, 240Hz, ROG Nebula (DCI-P3 100%)
|Pendinginan
|Dual Arc Flow Fans
|Tri-Fan Tech + Liquid Metal
|Baterai
|90Wh
|90Wh
|Estimasi Harga
|Mata Uang Rupiah 18.000.000 - 24.000.000
|Mata Uang Rupiah 27.000.000 - 35.000.000
Meskipun menggunakan seri CPU yang sama, ROG Strix G16 memiliki keunggulan pada sistem pembuangan panas. Dengan teknologi Tri-Fan, laptop ini mampu menjaga suhu tetap stabil saat digunakan untuk bermain game berat seperti Cyberpunk 2077 atau melakukan rendering 3D. TUF Gaming F16, walaupun sangat bertenaga, cenderung memiliki profil suara kipas yang lebih nyaring saat mencapai performa puncak.
Harga di atas merupakan estimasi berdasarkan harga peluncuran global dan ketersediaan di e-store resmi Indonesia per Maret 2026. Harga dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi RAM dan SSD yang dipilih.
Jika anggaran Anda berada di angka Rp20 jutaan, ASUS TUF Gaming F16 Ultra 9 adalah laptop "monster" yang paling masuk akal. Namun, jika Anda memiliki dana lebih dan menginginkan layar 240Hz serta build quality premium, ROG Strix G16 adalah investasi jangka panjang yang lebih memuaskan bagi para gamer serius. (Z-4)
