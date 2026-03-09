Perbandingan Spesifikasi Laptop Gaming ASUS TUF Gaming F16 Ultra 9 vs ROG Strix G16

ASUS TUF Gaming F16 vs ROG Strix G16(Doc Asus)

MEMASUKI tahun 2026, ASUS memperbarui lini laptop gaming 16 inci mereka dengan menyematkan prosesor terbaru Intel Core Ultra 9 275HX. Dua seri yang paling banyak menyita perhatian adalah ASUS TUF Gaming F16 dan ROG Strix G16. Meski keduanya berbagi "otak" yang sama, perbedaan fitur dan harga di pasar Indonesia cukup signifikan.

Tabel Spesifikasi Utama (Versi 2025/2026)

Fitur ASUS TUF Gaming F16 ROG Strix G16 Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX Intel Core Ultra 9 275HX Kartu Grafis (GPU) Up to RTX 5070 (TGP Standar) Up to RTX 5080 (Max TGP) Layar 16" 2.5K, 165Hz, 100% sRGB 16" 2.5K, 240Hz, ROG Nebula (DCI-P3 100%) Pendinginan Dual Arc Flow Fans Tri-Fan Tech + Liquid Metal Baterai 90Wh 90Wh Estimasi Harga Mata Uang Rupiah 18.000.000 - 24.000.000 Mata Uang Rupiah 27.000.000 - 35.000.000

Analisis Performa dan Thermal

Meskipun menggunakan seri CPU yang sama, ROG Strix G16 memiliki keunggulan pada sistem pembuangan panas. Dengan teknologi Tri-Fan, laptop ini mampu menjaga suhu tetap stabil saat digunakan untuk bermain game berat seperti Cyberpunk 2077 atau melakukan rendering 3D. TUF Gaming F16, walaupun sangat bertenaga, cenderung memiliki profil suara kipas yang lebih nyaring saat mencapai performa puncak.

Harga di atas merupakan estimasi berdasarkan harga peluncuran global dan ketersediaan di e-store resmi Indonesia per Maret 2026. Harga dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi RAM dan SSD yang dipilih.

Kelebihan dan Kekurangan

ASUS TUF Gaming F16: Kelebihannya ada pada value for money dan durabilitas bodi militer. Kekurangannya adalah layar yang tidak seakurat seri ROG.

Kelebihannya ada pada value for money dan durabilitas bodi militer. Kekurangannya adalah layar yang tidak seakurat seri ROG. ROG Strix G16: Kelebihannya ada pada kualitas layar Nebula Display yang menakjubkan dan sistem pendingin terbaik di kelasnya. Kekurangannya adalah harga yang jauh lebih tinggi dan desain yang sangat mencolok (kurang cocok untuk lingkungan formal).

Jika anggaran Anda berada di angka Rp20 jutaan, ASUS TUF Gaming F16 Ultra 9 adalah laptop "monster" yang paling masuk akal. Namun, jika Anda memiliki dana lebih dan menginginkan layar 240Hz serta build quality premium, ROG Strix G16 adalah investasi jangka panjang yang lebih memuaskan bagi para gamer serius. (Z-4)