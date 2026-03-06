4 Detail Trailer Pokemon Winds and Waves yang Terinspirasi dari Asia Tenggara, Ada Indonesia

Tropius (atas) dan Gloom (bawah) mirip buah dan bunga endemik.(Media Sosial X.)

PENGGEMAR Pokémon di Asia Tenggara tengah dibuat heboh setelah kemunculan trailer terbaru Pokémon Winds and Waves. Seri terbaru dari Game Freak ini diperkenalkan dalam perayaan Pokémon Day 2026 pada Jumat (27/2) kemarin melalui akun Youtube Pokémon Asia Eng.

Trailer tersebut memunculkan berbagai detail yang dianggap memiliki kemiripan dengan wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Banyak penggemar bahkan mencocokan berbagai referensi budaya, lingkungan, hingga flora khas kawasan tropis yang muncul dalam cuplikan game legendaris tersebut.

Berikut beberapa detail yang diduga menjadi representasi Asia Tenggara dalam Pokémon Winds and Waves.

Cerita dalam Vidio Diawali Kemunculan Gloom dan Tropius

Video tersebut diawali dengan seseorang yang membuka sebuah album gambar, yang kemudian bertransisi menjadi cerita Pokémon. Pada awal cerita itu, Pokémon pertama yang muncul adalah Gloom dan Tropius. Keduanya disebut terinspirasi dari bunga Rafflesia arnoldii (Gloom) dan buah pisang (Tropius), yang menjadi ciri khas wilayah tropis Asia Tenggara.

2. Bangunan yang Identik Dengan Indonesia

Dalam trailer juga terlihat sebuah bangunan Pokémon Center dengan desain sederhana yang dinilai oleh beberapa fans mirip warung tradisional di Indonesia. Kemiripan desain ini menjadi salah satu detail yang ramai dibahas oleh netizen di media sosial.

Tak hanya menampilkan Pokémon, trailer tersebut juga memperlihatkan bangunan dengan desain dan warna yang dianggap mirip dengan rumah di Indonesia. Hal ini memicu candaan di kalangan penggemar yang menyebutnya sebagai “rumah hijau miskin.”

“LETS GOO, kita punya rumah ‘hijau miskin’ di Pokemon,” ujar salah satu warganet di laman X.

3. Lanskap Sawah dan Hutan Mangrove

Selain bangunan, trailer juga menampilkan berbagai lanskap alam yang sangat identik dengan wilayah Asia Tenggara.

- Beberapa di antaranya adalah:

- Rumah-rumah pesisir

- Hutan mangrove

- Pantai khas wilayah tropis.

Pemandangan tersebut sering ditemukan di negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, sehingga membuat banyak penggemar yakin bahwa kawasan tersebut menjadi inspirasi latar seri ini.

4. Starter Pokémon Terinspirasi Cerita Rakyat

Tidak hanya lingkungan, desain starter Pokémon baru dalam game ini juga memicu berbagai spekulasi. Sejumlah penggemar menilai bentuknya memiliki kemiripan dengan makhluk dalam cerita rakyat Asia Tenggara.

Hal ini memicu diskusi di internet, terutama di kalangan penggemar dari Indonesia dan Filipina yang mencoba menebak apakah evolusi akhir Pokémon tersebut akan terinspirasi dari mitologi lokal.

Meski demikian, hingga kini pihak pengembang belum memberikan konfirmasi resmi mengenai wilayah inspirasi dari Pokémon Winds and Waves.

Namun, berbagai detail yang muncul dalam trailer sudah cukup membuat penggemar di Asia Tenggara berspekulasi bahwa kawasan mereka akhirnya mendapat sorotan dalam dunia Pokémon. (E-4)