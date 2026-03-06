Asia Tenggara jadi Referensi Pokemon Winds and Waves, Netizen Indonesia dan Filipina Ribut Saling Klaim

Tangkapan layar dalam trailer (kiri) dan Restoran Apung Kintamani (kanan) di Bali.(Istimewa)

PENGUMUMAN seri terbaru Pokémon berjudul Pokémon Winds dan Pokémon Waves memicu antusiasme besar di kalangan penggemar, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seri ini menjadi generasi ke-10 dari seri Pokémon tersebut diumumkan secara resmi pada Jumat (27/2) kemarin melalui Youtube Pokémon Asia Eng, dalam rangka untuk merayakan 30 tahun Franchise legendaris tersebut.

Game yang dikembangkan oleh Game Freak ini direncanakan rilis secara global pada 2027 dan akan hadir eksklusif untuk konsol Nintendo Switch 2.

Menariknya, banyak penggemar menilai wilayah dalam seri tersebut terinspirasi dari kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dugaan ini muncul setelah trailer memperlihatkan berbagai elemen yang dianggap mirip dengan lanskap tropis di kawasan tersebut.

Namun, spekulasi ini justru memicu perdebatan di media sosial, terutama antara penggemar dari Indonesia dan Filipina yang saling mengeklaim inspirasi utama dari wilayah dalam Pokémon Winds and Wave.

Salah satu pengguna X dengan akun @blockwonkel menyebut bahwa beberapa adegan dalam trailer memiliki kemiripan dengan destinasi wisata di Filipina.

“The Filipino vtuber reveal was viral marketing for Pokémon Winds and Waves, which has a Boracay-esque island and Banaue-style rice terraces.”

Ia menilai pulau tropis dalam trailer terlihat mirip dengan kawasan Boracay, sementara lanskap sawah berundak dalam trailer disebut menyerupai Banaue Rice Terraces, salah satu situs wisata terkenal di Filipina.

Namun, klaim tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh pengguna lain. Sejumlah netizen berpendapat bahwa pemandangan serupa juga dapat ditemukan di Indonesia.

Akun @soulsilverart misalnya, menilai lanskap yang terlihat dalam trailer lebih mengingatkan pada destinasi wisata Indonesia.

“Saya mohon maaf kepada semua teman-teman Filipina saya, tetapi Filipina 95% secara fisik bukanlah bagian dari wilayah Pokémon Winds and Waves.

Bisa dibilang sebagian besar area dalam trailer bisa berada di Filipina, tetapi lokasi serupa juga ada di Indonesia. Gambar menakjubkan ini biasanya yang dipikirkan wisatawan ketika mereka memikirkan Bali,” ujar netizen tersebut.

Pendapat serupa juga disampaikan akun @usagixcx yang menilai bahwa inspirasi dalam seri ini kemungkinan tidak hanya berasal dari satu negara.

“Bukannya mau merusak suasana, tapi orang Filipina juga perlu berhenti memaksakan anggapan bahwa Pokémon Winds and Waves hanya terinspirasi dari Filipina saja. Sayangnya, ini adalah mayoritas negara-negara Asia Tenggara dan saya melihat banyak sekali unsur Indonesia dan Malaysia dalam game ini. Gambar menakjubkan ini, biasanya yang dipikirkan wisatawan ketika mereka memikirkan Bali,” ujarnya.

Sementara itu, komentar lain dari pengguna berbahasa Indonesia bahkan menyebut bahwa bocoran informasi sebelumnya menunjukkan bahwa inspirasi wilayah gim tersebut lebih dekat dengan Indonesia.

“Eh, jujur gua kasian sama fans Pokémon Tailan dan Filipina, udah berharap banget, tapi little did they know kalau dari leaks-nya jelas Pokémon Winds and Waves itu di Indonesia dan ada Malaysianya dikit,” tulis akun @12moondanger.

Starter Pokémon Baru Ikut Jadi Sorotan

Selain perdebatan soal inspirasi wilayah, penggemar juga ramai membahas tiga starter Pokémon baru yang diperkenalkan dalam trailer.

Ketiganya adalah Browt, Pokémon tipe rumput yang memiliki bentuk mirip anak burung, Pombon tipe api yang menyerupai anak anjing berbulu tebal seperti Pomeranian, serta Gecqua, Pokémon tipe air yang didesain menyerupai tokek dengan mata berwarna merah muda mencolok.

Belum ada Konfirmasi Resmi

Meski berbagai teori bermunculan di kalangan penggemar, hingga kini pihak The Pokémon Company belum memberikan konfirmasi resmi mengenai wilayah inspirasi dari Pokémon Winds dan Pokémon Waves.

Namun, kemunculan berbagai elemen tropis dalam trailer membuat banyak penggemar di Asia Tenggara berharap bahwa kawasan mereka akhirnya menjadi latar dalam salah satu waralaba gim terbesar di dunia tersebut.

Perdebatan di media sosial pun tampaknya masih akan terus berlanjut, setidaknya hingga lebih banyak detail mengenai gim ini diungkap menjelang perilisannya pada 2027. (E-4)