Jadi Seri ke-10, Ini Dia Jadwal Rilis Pokémon Winds and Waves

DEVELOPER Game Freak resmi mengumumkan seri terbaru Pokémon berjudul Pokémon Winds dan Pokémon Waves pada Jumat (27/2) lalu. Kedua game tersebut menjadi seri generasi ke-10 Pokémon. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Pokémon Presents yang digelar pada 27 Februari 2026 untuk merayakan 30 tahun franchise Pokémon.

Trailer pengumuman di Youtube memperlihatkan berbagai lingkungan baru seperti pulau tropis, hutan lebat, hingga area laut yang luas. Banyak penggemar juga berspekulasi bahwa wilayah dalam game tersebut terinspirasi dari kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Jadwal Rilis Pokémon Winds and Waves

Dalam pengumuman resminya, Pokémon Winds dan Pokémon Waves dijadwalkan rilis secara global pada tahun 2027.

Keduanya, juga akan hadir eksklusif untuk konsol Nintendo Switch 2, menjadikannya salah satu game besar yang dirancang untuk perangkat generasi terbaru Nintendo.

Meski tanggal rilis pastinya belum diumumkan, trailer awal memperlihatkan bahwa game ini akan diluncurkan secara serentak, sehingga pemain di berbagai negara dapat memainkannya pada waktu yang sama.

Starter Pokémon Baru

Seperti seri Pokémon pada umumnya, Winds dan Waves juga memperkenalkan tiga starter Pokémon baru yang bisa dipilih pemain di awal permainan.

Ketiganya adalah Browt, Pokémon tipe rumput yang memiliki bentuk mirip anak burung kecil, Pombon tipe api yang menyerupai anjing kecil berbulu lebat seperti Pomeranian, serta Gecqua, Pokémon tipe air dengan bentuk menyerupai tokek.

Kemunculan ketiga starter ini langsung menjadi bahan perbincangan penggemar di media sosial, terutama karena desainnya dianggap cukup unik dibanding generasi sebelumnya.

Melanjutkan Generasi Sebelumnya

Sebelum pengumuman Winds dan Waves, seri utama Pokémon terakhir adalah Pokémon Scarlet dan Pokémon Violet, yang dirilis pada 18 November 2022 untuk Nintendo Switch. Kedua gim tersebut menandai dimulainya generasi ke-9 dalam seri Pokémon dan menghadirkan konsep dunia terbuka yang lebih luas dibandingkan seri sebelumnya.

Scarlet dan Violet mengambil latar wilayah Paldea yang terinspirasi dari Semenanjung Iberia, terutama Spanyol dan Portugal. Game tersebut juga memperkenalkan lebih dari 100 Pokémon baru serta fitur eksplorasi dunia terbuka yang memungkinkan pemain menjelajahi wilayah tanpa batasan area.

Meski sempat mendapat kritik karena masalah teknis dan performa saat peluncuran, Scarlet dan Violet tetap menjadi salah satu peluncuran terbesar dalam sejarah Nintendo dengan penjualan jutaan kopi dalam waktu singkat.

Dengan hadirnya Pokémon Winds dan Pokémon Waves pada 2027, banyak penggemar berharap seri generasi ke-10 ini dapat menghadirkan pengalaman yang lebih matang.

Selain memanfaatkan kemampuan perangkat Nintendo Switch 2, gim ini juga dikabarkan tetap mempertahankan konsep dunia terbuka yang sebelumnya diperkenalkan pada Scarlet dan Violet, namun dengan peningkatan grafis serta eksplorasi yang lebih luas.

Meski masih sekitar satu tahun lebih menuju perilisan, antusiasme penggemar sudah terlihat sejak trailer pertamanya dirilis. Spekulasi mengenai wilayah permainan, desain Pokémon baru, hingga inspirasi budaya di dalam gim pun terus menjadi perbincangan di komunitas Pokémon.

Jika tidak ada perubahan jadwal, Pokémon Winds dan Pokémon Waves akan membuka era baru generasi ke-10 Pokémon ketika dirilis secara global pada 2027. (E-4)