YOUTUBE Kids adalah aplikasi video khusus anak yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini dirancang agar anak-anak dapat menonton berbagai video yang lebih aman, ramah anak, dan sesuai usia.

YouTube Kids menyediakan berbagai jenis konten seperti kartun, lagu anak, video edukasi, cerita, hingga pembelajaran yang dikurasi agar lebih cocok untuk anak-anak dibandingkan aplikasi YouTube biasa.

Berikut 7 Cara Install YouTube Kids di HP Android

1. Buka Google Play Store

Masuk ke aplikasi Google Play Store di HP Android kamu.

2. Cari YouTube Kids

Ketik YouTube Kids pada kolom pencarian di bagian atas.

3. Pilih Aplikasi Resmi

Pilih aplikasi YouTube Kids yang diterbitkan oleh Google agar aman digunakan.

4. Tekan Tombol Install

Klik tombol Install lalu tunggu proses pengunduhan dan pemasangan selesai.

5. Buka Aplikasi

Setelah selesai diinstall, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.

6. Atur Profil Anak

Masukkan usia anak dan lakukan pengaturan kontrol orang tua untuk memilih jenis konten yang boleh ditonton.

7. Aplikasi Siap Digunakan

Setelah pengaturan selesai, anak dapat menonton berbagai video edukatif dan hiburan yang aman.

Menginstall YouTube Kids di HP Android sangat mudah melalui Google Play Store. Aplikasi ini dirancang khusus agar anak dapat menonton video dengan lebih aman dan terkontrol oleh orang tua. (Z-4)

