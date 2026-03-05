7 Cara Install YouTube Kids di HP Android

Headline
YOUTUBE Kids adalah aplikasi video khusus anak yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini dirancang agar anak-anak dapat menonton berbagai video yang lebih aman, ramah anak, dan sesuai usia.
YouTube Kids menyediakan berbagai jenis konten seperti kartun, lagu anak, video edukasi, cerita, hingga pembelajaran yang dikurasi agar lebih cocok untuk anak-anak dibandingkan aplikasi YouTube biasa.
Masuk ke aplikasi Google Play Store di HP Android kamu.
Ketik YouTube Kids pada kolom pencarian di bagian atas.
Pilih aplikasi YouTube Kids yang diterbitkan oleh Google agar aman digunakan.
Klik tombol Install lalu tunggu proses pengunduhan dan pemasangan selesai.
Setelah selesai diinstall, tekan tombol Buka untuk menjalankan aplikasi.
Masukkan usia anak dan lakukan pengaturan kontrol orang tua untuk memilih jenis konten yang boleh ditonton.
Setelah pengaturan selesai, anak dapat menonton berbagai video edukatif dan hiburan yang aman.
Menginstall YouTube Kids di HP Android sangat mudah melalui Google Play Store. Aplikasi ini dirancang khusus agar anak dapat menonton video dengan lebih aman dan terkontrol oleh orang tua. (Z-4)
Aplikasi ini dirancang dengan tampilan sederhana, warna cerah, serta fitur kontrol orang tua agar anak bisa menonton video sesuai usianya.
