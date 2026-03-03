A- A+

YOUTUBE Kids adalah aplikasi video khusus anak yang dibuat oleh Google untuk menghadirkan tontonan yang lebih aman dan ramah anak dibandingkan YouTube biasa.

Aplikasi ini dirancang dengan tampilan sederhana, warna cerah, serta fitur kontrol orang tua agar anak bisa menonton video sesuai usianya.

Berikut 14 Fitur YouTube Kids yang Harus Diketahui

1. Konten Ramah Anak

Video telah difilter agar sesuai untuk anak-anak, seperti kartun, edukasi, musik anak, dan DIY sederhana.

2. Profil Anak

Orang tua bisa membuat beberapa profil sesuai usia anak yang berbeda.

3. Pengaturan Usia

Tersedia kategori usia, prasekolah, Anak Lebih Kecil, dan Anak Lebih Besar.

4. Kontrol Orang Tua

Orang tua bisa mengatur konten, pencarian, hingga waktu menonton.

5. Timer Batas Waktu

Bisa mengatur durasi menonton agar anak tidak terlalu lama menggunakan aplikasi.

6. Nonaktifkan Fitur Pencarian

Orang tua dapat mematikan fitur pencarian agar anak hanya melihat konten yang sudah dikurasi.

7. Mode Konten Disetujui Saja

Orang tua dapat memilih video atau channel tertentu yang boleh ditonton.

8. Blokir Video atau Channel

Jika ada konten yang kurang sesuai, orang tua bisa langsung memblokirnya.

9. Tampilan Sederhana dan Warna Cerah

Desain antarmuka dibuat menarik dan mudah digunakan anak-anak.

10. Rekomendasi Berdasarkan Riwayat

Sistem akan merekomendasikan video sesuai kebiasaan menonton anak.

11. Laporan Aktivitas

Orang tua bisa melihat riwayat tontonan anak.

12. Dukungan Berbagai Perangkat

Tersedia di Android, iPhone, Smart TV, dan tablet.

13. Bebas Iklan Berlebihan

Jika menggunakan YouTube Premium, iklan bisa dihilangkan.

14. Koleksi Playlist Edukatif

Tersedia banyak playlist edukasi seperti sains, membaca, berhitung, dan kreativitas.

YouTube Kids dirancang agar anak bisa menonton video dengan lebih aman, namun tetap membutuhkan pengawasan orang tua. (Z-4)

