14 Fitur YouTube Kids yang Harus Diketahui

YOUTUBE Kids adalah aplikasi video khusus anak yang dibuat oleh Google untuk menghadirkan tontonan yang lebih aman dan ramah anak dibandingkan YouTube biasa.
Aplikasi ini dirancang dengan tampilan sederhana, warna cerah, serta fitur kontrol orang tua agar anak bisa menonton video sesuai usianya.
Video telah difilter agar sesuai untuk anak-anak, seperti kartun, edukasi, musik anak, dan DIY sederhana.
Orang tua bisa membuat beberapa profil sesuai usia anak yang berbeda.
Tersedia kategori usia, prasekolah, Anak Lebih Kecil, dan Anak Lebih Besar.
Orang tua bisa mengatur konten, pencarian, hingga waktu menonton.
Bisa mengatur durasi menonton agar anak tidak terlalu lama menggunakan aplikasi.
Orang tua dapat mematikan fitur pencarian agar anak hanya melihat konten yang sudah dikurasi.
Orang tua dapat memilih video atau channel tertentu yang boleh ditonton.
Jika ada konten yang kurang sesuai, orang tua bisa langsung memblokirnya.
Desain antarmuka dibuat menarik dan mudah digunakan anak-anak.
Sistem akan merekomendasikan video sesuai kebiasaan menonton anak.
Orang tua bisa melihat riwayat tontonan anak.
Tersedia di Android, iPhone, Smart TV, dan tablet.
Jika menggunakan YouTube Premium, iklan bisa dihilangkan.
Tersedia banyak playlist edukasi seperti sains, membaca, berhitung, dan kreativitas.
YouTube Kids dirancang agar anak bisa menonton video dengan lebih aman, namun tetap membutuhkan pengawasan orang tua. (Z-4)
