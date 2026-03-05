Bandai Namco Umumkan Proyek RPG Baru, Siap Terungkap 6 Maret

Bandai Namco mengumumkan presentasi proyek RPG misterius pada 6 Maret 2026. Trailer singkat memicu spekulasi terkait Sword Art Online hingga Tales.(Games Radar)

BANDAI Namco baru saja memberikan kejutan besar bagi para pecinta genre Role-Playing Game (RPG). Pada 3 Maret, perusahaan asal Jepang itu mengumumkan menjadwalkan presentasi video akan proyek misterius pada Kamis, 5 Maret 2026, pukul 15.00 PT atau 18.00 ET. Bagi para gamer di Indonesia, pengumuman ini dapat disaksikan secara langsung pada Jumat, 6 Maret 2026, pukul 06.00 WIB.

Dalam sebuah klip singkat berdurasi 20 detik yang dibagikan, terlihat pemandangan fantasi yang tenang dengan karakter yang berjalan melewati padang rumput sambil menggendong pedang dan perisai di punggungnya. Di kejauhan, nampak sebuah struktur menara besar yang menjulang tinggi.

Video tersebut disertai dengan kalimat singkat yang penuh teka-teki "Ketenangan yang akan segera terganggu." Kalimat ini langsung memicu berbagai teori di kalangan komunitas pemain mengenai judul apa yang sebenarnya tengah dipersiapkan oleh studio di balik kesuksesan Elden Ring dan seri Tales tersebut.

Meskipun Bandai Namco belum mengonfirmasi detail tambahan seperti judul, platform, maupun jendela rilis, spekulasi telah menyebar luas. Beberapa penggemar meyakini proyek ini berkaitan dengan waralaba Sword Art Online (SAO). Mereka menunjuk pada kemiripan antara menara dalam klip dan struktur raksasa Aincrad yang ikonik dalam seri tersebut.

Salah satu penggemar berkomentar di media sosial, "Mungkin saya sudah gila, tapi struktur mirip menara di adegan pertama terlihat seperti menara dari Aincrad di Sword Art Online. Apakah kita akhirnya akan mendapatkan RPG SAO legendaris yang benar-benar merupakan game hebat?"

Namun, kelompok penggemar lain lebih condong menduga cuplikan ini adalah seri utama terbaru dari Tales, mengingat entri terakhirnya, Tales of Arise, yang dirilis tahun 2021. Penggunaan mesin grafis baru yang dikembangkan secara internal oleh Bandai Namco juga disebut-sebut akan memulai debutnya lewat game ini.

Selain dugaan mengenai Sword Art Online dan Tales, beberapa nama besar lain juga muncul dalam daftar spekulasi. Mulai dari kemungkinan RPG terbaru untuk waralaba Digimon hingga teori liar mengenai sekuel Elden Ring. Meski demikian, banyak pengamat industri menilai pengumuman sekaliber Elden Ring 2 biasanya disimpan untuk acara pameran besar, bukan sekadar peluncuran trailer di hari kerja biasa.

Dengan jadwal rilis trailer yang semakin dekat, para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk menyaksikan gambaran awal petualangan baru tersebut. Momen ini akan menjawab apakah kisah itu menjadi kelanjutan dari seri lama yang dicintai atau justru hadir sebagai kekayaan intelektual yang sepenuhnya baru. (Dexerto/IGN/Z-2)