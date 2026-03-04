Spesifikasi iPad Air M4, Punya Kapasitas RAM Besar

iPad Air M4(Doc Apple)

APPLE resmi memperkenalkan generasi terbaru tablet kelas menengah premiumnya, iPad Air M4 (2026). Perangkat ini hadir sebagai jawaban bagi pengguna yang membutuhkan performa tinggi untuk multitasking dan kecerdasan buatan (AI) tanpa harus merogoh kocek sedalam membeli lini iPad Pro.

Chip M4 dan Lonjakan RAM 12GB

Dapur pacu iPad Air terbaru kini ditenagai oleh chip M4 yang memiliki CPU 8-core dan GPU 9-core. Apple mengeklaim performanya 30% lebih cepat dibandingkan generasi M3. Namun, kejutan terbesarnya adalah kapasitas memori. iPad Air M4 kini dibekali RAM 12GB unified memory dengan bandwidth mencapai 120 GB/s.

Peningkatan RAM sebesar 50% ini bertujuan untuk mendukung fitur-fitur AI di iPadOS 26 serta memastikan aplikasi berat seperti pengeditan video 4K dan rendering 3D berjalan tanpa kendala.

Fitur dan Konektivitas Masa Depan

Selain performa mesin, Apple juga menyematkan teknologi konektivitas terbaru melalui chip nirkabel N1. Berikut adalah fitur utama iPad Air M4:

Layar Liquid Retina: Tersedia dalam ukuran 11 inci dan 13 inci dengan tingkat kecerahan tinggi.

Tersedia dalam ukuran 11 inci dan 13 inci dengan tingkat kecerahan tinggi. Wi-Fi 7 & Bluetooth 6: Menawarkan kecepatan internet yang lebih stabil dan latensi rendah.

Menawarkan kecepatan internet yang lebih stabil dan latensi rendah. Kamera Center Stage: Kamera depan 12MP kini berada di posisi landscape untuk kenyamanan video call.

Kamera depan 12MP kini berada di posisi landscape untuk kenyamanan video call. Dukungan Apple Pencil Pro: Mendukung fitur "squeeze" dan haptic feedback untuk para ilustrator.

Tabel Spesifikasi iPad Air M4 Chipset Apple M4 (8-core CPU, 9-core GPU) RAM 12GB Unified Memory Penyimpanan 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Konektivitas Wi-Fi 7, 5G (Opsional), Bluetooth 6

Harga iPad Air M4 di Indonesia

Di pasar global, iPad Air M4 dibanderol mulai dari USD 599 untuk model 11 inci. Untuk pasar Indonesia, harga diperkirakan akan tetap kompetitif mengikuti skema harga generasi sebelumnya. Estimasi harga resmi di Indonesia adalah mulai dari Rp9,5 jutaan untuk varian terendah hingga Rp16 jutaan untuk varian 13 inci dengan konektivitas seluler.

iPad Air M4 tersedia dalam empat pilihan warna menarik: Biru, Ungu, Starlight, dan Space Gray. Dengan spesifikasi yang dibawa, tablet ini diprediksi akan menjadi primadona baru di tahun 2026 bagi para pelajar maupun profesional kreatif. (Z-4)