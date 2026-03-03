7 Rekomendasi Tablet Layar 2K Terbaik 2026, Berikut Spek Flagship & Harganya!

Headline
MEMASUKI tahun 2026, standar layar tablet telah bergeser. Resolusi Full HD kini mulai ditinggalkan, digantikan oleh resolusi 2K hingga 3K yang menawarkan kerapatan piksel lebih tinggi untuk kebutuhan desain, streaming 4K, hingga produktivitas tingkat tinggi.
Bagi Anda yang mengutamakan kualitas visual, pemilihan panel (AMOLED vs LCD) dan refresh rate menjadi kunci. Berikut adalah kurasi tablet layar 2K terbaik yang tersedia di pasar Indonesia tahun 2026.
Baru saja diluncurkan pada Maret 2026, iPad Air generasi terbaru kini hadir dengan varian 13 inci. Menggunakan panel Liquid Retina dengan resolusi 2732 x 2048 piksel, tablet ini menawarkan akurasi warna P3 yang sangat dicari oleh desainer grafis.
Samsung tetap memegang takhta untuk urusan panel layar. Galaxy Tab S10+ mengusung Dynamic AMOLED 2X berukuran 12,4 inci dengan resolusi 2K+ (2800 x 1752). Keunggulan utamanya di 2026 adalah lapisan Anti-Reflective baru yang meminimalisir pantulan cahaya hingga 90%.
Xiaomi Pad 7 Pro menjadi primadona bagi gamer. Layar 11,2 incinya memiliki resolusi 3.2K (3200 x 2136) dengan refresh rate 144Hz. Visualnya sangat halus, didukung oleh chipset Snapdragon 8s Gen 3 yang mampu melibas game berat di setting rata kanan.
Info Penting: Pastikan mengecek ketersediaan varian RAM karena layar resolusi tinggi (2K+) membutuhkan manajemen memori yang lebih besar agar tetap lancar saat multitasking.
Huawei memperkenalkan teknologi Tandem OLED yang memberikan tingkat kecerahan hingga 2000 nits. Edisi PaperMatte miliknya sangat unik karena memberikan tekstur seperti kertas, sangat nyaman untuk menulis dan tidak membuat mata lelah.
Jika Anda mencari layar besar tanpa menguras kantong, Redmi Pad 2 Pro adalah jawabannya. Dengan layar 12,1 inci beresolusi 2.5K, tablet ini sangat ideal untuk menonton film (multimedia) berkat dukungan Quad Speaker Dolby Atmos.
Kejutan datang dari Motorola yang merilis tablet 2K dengan harga masuk akal. Layar 11 inci IPS beresolusi 2K ini sudah mendukung refresh rate 90Hz, menjadikannya opsi terbaik untuk pelajar di tahun 2026.
Infinix memperkuat posisinya di pasar tablet dengan layar 12 inci 2K. Tablet ini menggunakan chipset Helio G100 Ultimate yang dioptimalkan untuk efisiensi daya, sangat cocok bagi pengguna yang sering bekerja secara mobile.
1. Apakah layar 2K boros baterai?
Ya, resolusi tinggi membutuhkan daya lebih besar, namun tablet keluaran 2026 umumnya sudah menggunakan teknologi LTPO atau optimasi chipset 4nm untuk menghemat daya.
2. Apa perbedaan layar 2K dan Full HD?
Layar 2K memiliki jumlah piksel hampir dua kali lipat lebih banyak, sehingga gambar terlihat lebih tajam dan teks lebih halus (tidak pecah).
3. Apakah semua tablet 2K mendukung Stylus?
Sebagian besar rekomendasi di atas mendukung, namun beberapa merek menjual stylus secara terpisah. (Z-10)
Dapur pacu iPad Air terbaru kini ditenagai oleh chip M4 yang memiliki CPU 8-core dan GPU 9-core. Apple mengeklaim performanya 30% lebih cepat dibandingkan generasi M3.
