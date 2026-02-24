5 Olahraga Baru di Strava yang Wajib Dicoba!

Olahraga Baru di Strava yang Wajib Dicoba.(Dok. Freepik)

STRAVA telah lama dikenal sebagai "media sosialnya para atlet". Namun, citra aplikasi ini yang semula sangat kental dengan olahraga ketahanan (endurance) seperti lari, sepeda, dan renang, kini telah bergeser. Pada awal 2026, Strava melakukan ekspansi besar-besaran dengan menambah daftar aktivitas yang bisa dicatat secara spesifik.

Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan lebih dari 180 juta pengguna global yang ingin mencatat hobi mereka tanpa harus memasukkannya ke kategori umum "Workout".

Daftar Fitur Baru di Aplikasi Strava

Berikut adalah lima kategori olahraga terbaru yang kini sudah tersedia di menu pilihan aktivitas Strava:

Padel: Olahraga raket yang sedang tren secara global ini akhirnya mendapatkan kategori khusus. Pengguna kini bisa melacak sesi Padel mereka dengan metrik yang lebih sesuai.

Bola Basket: Pemain basket kini bisa mencatat waktu bermain di lapangan. Meskipun sering dilakukan di dalam ruangan (indoor), Strava mengoptimalkan pencatatan durasi dan beban latihan untuk kategori ini.

Bola Voli: Baik untuk komunitas voli amatir maupun profesional, kategori ini mempermudah pengelompokan aktivitas berdasarkan jenis olahraga tim.

Kriket: Menanggapi permintaan masif dari komunitas di berbagai negara, kriket kini menjadi bagian dari ekosistem digital Strava.

Dance (Tari): Uniknya, kategori tari difokuskan pada intensitas gerak. Strava memahami bahwa tari adalah bentuk latihan fisik yang berat namun sering kali tidak membutuhkan pelacakan GPS.

Catatan Penting untuk Pengguna

Secara default, olahraga luar ruangan seperti Padel, Basket, Voli, dan Kriket akan menyertakan peta GPS jika direkam melalui ponsel atau jam tangan pintar. Namun, khusus untuk kategori Dance, fitur peta dinonaktifkan untuk menjaga privasi di dalam studio atau ruangan privat.

People Also Ask: FAQ Olahraga Baru Strava

1. Bagaimana cara mengubah aktivitas Strava lama menjadi kategori baru?

Anda bisa membuka aktivitas yang sudah tersimpan, klik ikon titik tiga (Edit), lalu pilih "Sport Type" dan cari kategori baru seperti Padel atau Basket dalam daftar yang tersedia.

2. Apakah olahraga baru ini tersedia untuk pengguna gratis?

Ya, penambahan kategori olahraga baru ini tersedia untuk seluruh pengguna Strava, baik versi gratis maupun pelanggan Premium (Subscribers).

3. Mengapa saya tidak melihat pilihan olahraga baru di aplikasi saya?

Pastikan Anda telah melakukan pembaruan (update) aplikasi Strava di Google Play Store atau Apple App Store ke versi terbaru tahun 2026.

Kesimpulan

Penambahan pilihan olahraga baru ini membuktikan bahwa Strava ingin menjadi platform yang lebih inklusif bagi semua jenis penggerak tubuh. Dengan memilih kategori yang tepat, data latihan Anda akan menjadi lebih terorganisir, akurat, dan memudahkan Anda terhubung dengan komunitas yang memiliki hobi serupa.

Fitur Kategori Lama (Workout) Kategori Baru (Spesifik) Akurasi Kalori Estimasi Umum Berdasarkan Jenis Gerakan Visualisasi Data Standar Ikon Khusus & Leaderboard Peta GPS Selalu Aktif Opsional (Tergantung Jenis)

