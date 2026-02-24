5 Olahraga Baru di Strava yang Wajib Dicoba!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
STRAVA telah lama dikenal sebagai "media sosialnya para atlet". Namun, citra aplikasi ini yang semula sangat kental dengan olahraga ketahanan (endurance) seperti lari, sepeda, dan renang, kini telah bergeser. Pada awal 2026, Strava melakukan ekspansi besar-besaran dengan menambah daftar aktivitas yang bisa dicatat secara spesifik.
Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan lebih dari 180 juta pengguna global yang ingin mencatat hobi mereka tanpa harus memasukkannya ke kategori umum "Workout".
Berikut adalah lima kategori olahraga terbaru yang kini sudah tersedia di menu pilihan aktivitas Strava:
Secara default, olahraga luar ruangan seperti Padel, Basket, Voli, dan Kriket akan menyertakan peta GPS jika direkam melalui ponsel atau jam tangan pintar. Namun, khusus untuk kategori Dance, fitur peta dinonaktifkan untuk menjaga privasi di dalam studio atau ruangan privat.
Anda bisa membuka aktivitas yang sudah tersimpan, klik ikon titik tiga (Edit), lalu pilih "Sport Type" dan cari kategori baru seperti Padel atau Basket dalam daftar yang tersedia.
Ya, penambahan kategori olahraga baru ini tersedia untuk seluruh pengguna Strava, baik versi gratis maupun pelanggan Premium (Subscribers).
Pastikan Anda telah melakukan pembaruan (update) aplikasi Strava di Google Play Store atau Apple App Store ke versi terbaru tahun 2026.
Penambahan pilihan olahraga baru ini membuktikan bahwa Strava ingin menjadi platform yang lebih inklusif bagi semua jenis penggerak tubuh. Dengan memilih kategori yang tepat, data latihan Anda akan menjadi lebih terorganisir, akurat, dan memudahkan Anda terhubung dengan komunitas yang memiliki hobi serupa.
|Fitur
|Kategori Lama (Workout)
|Kategori Baru (Spesifik)
|Akurasi Kalori
|Estimasi Umum
|Berdasarkan Jenis Gerakan
|Visualisasi Data
|Standar
|Ikon Khusus & Leaderboard
|Peta GPS
|Selalu Aktif
|Opsional (Tergantung Jenis)
(Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved