A- A+

Berikut Fitur Strava yang Perlu Diketahui(freepik)

STRAVA adalah aplikasi pelacak aktivitas olahraga yang menggunakan GPS untuk merekam dan menganalisis kegiatan seperti lari, bersepeda, jalan kaki, dan olahraga lainnya.

Aplikasi ini populer karena menggabungkan fitur kebugaran dengan jejaring sosial, sehingga pengguna bisa berbagi aktivitas dan berinteraksi dengan komunitas.

Berikut 14 Fitur Strava yang Perlu Diketahui

1. Beacon

Kamu bisa membagikan lokasi real time ke keluarga atau teman saat olahraga.

Baca juga : 15 Fitur Strava yang Jarang Diketahui

2. Heatmap Global

Melihat rute populer yang sering dipakai pengguna lain di seluruh dunia.

3. Segment Challenge

Bersaing di segmen tertentu dan melihat peringkat.

4. Local Legend

Gelar untuk pengguna yang paling sering melewati suatu segmen dalam 90 hari terakhir.

Baca juga : Tingkatkan Persaingan dengan Garmin, Strava Luncurkan Rekomendasi Latihan Instan Berbasis AI

5. Fitness dan Freshness

Melihat grafik kebugaran, tingkat kelelahan, dan kesiapan latihan.

6. Training Log

Ringkasan latihan mingguan atau bulanan untuk memantau progres.

7. Route Builder

Membuat rute lari atau sepeda langsung dari peta.

8. Privacy Zone

Menyembunyikan lokasi rumah atau tempat tertentu demi keamanan.

9. Relative Effort

Mengukur seberapa berat latihan berdasarkan detak jantung.

10. Pace Analysis

Melihat detail pace per kilometer untuk evaluasi performa.

11. Flyby

Melihat siapa saja yang berpapasan dengan kamu di rute yang sama.

12. Upload dari Perangkat Lain

Bisa sinkronisasi dengan smartwatch seperti Garmin, Apple Watch, atau Samsung.

13. Club dan Komunitas

Gabung komunitas olahraga untuk motivasi tambahan.

14. Goal Setting

Menentukan target jarak mingguan atau tahunan dan memantau pencapaiannya.

Beberapa fitur seperti Fitness dan Freshness dan Route Builder membutuhkan langganan Strava Premium. (Z-4)

Sumber: dorangadget, eraspace