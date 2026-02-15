14 Fitur Strava yang Perlu Diketahui

Headline
STRAVA adalah aplikasi pelacak aktivitas olahraga yang menggunakan GPS untuk merekam dan menganalisis kegiatan seperti lari, bersepeda, jalan kaki, dan olahraga lainnya.
Aplikasi ini populer karena menggabungkan fitur kebugaran dengan jejaring sosial, sehingga pengguna bisa berbagi aktivitas dan berinteraksi dengan komunitas.
Kamu bisa membagikan lokasi real time ke keluarga atau teman saat olahraga.
Melihat rute populer yang sering dipakai pengguna lain di seluruh dunia.
Bersaing di segmen tertentu dan melihat peringkat.
Gelar untuk pengguna yang paling sering melewati suatu segmen dalam 90 hari terakhir.
Melihat grafik kebugaran, tingkat kelelahan, dan kesiapan latihan.
Ringkasan latihan mingguan atau bulanan untuk memantau progres.
Membuat rute lari atau sepeda langsung dari peta.
Menyembunyikan lokasi rumah atau tempat tertentu demi keamanan.
Mengukur seberapa berat latihan berdasarkan detak jantung.
Melihat detail pace per kilometer untuk evaluasi performa.
Melihat siapa saja yang berpapasan dengan kamu di rute yang sama.
Bisa sinkronisasi dengan smartwatch seperti Garmin, Apple Watch, atau Samsung.
Gabung komunitas olahraga untuk motivasi tambahan.
Menentukan target jarak mingguan atau tahunan dan memantau pencapaiannya.
Beberapa fitur seperti Fitness dan Freshness dan Route Builder membutuhkan langganan Strava Premium. (Z-4)
Sumber: dorangadget, eraspace
Temukan daftar pilihan olahraga terbaru di Strava tahun 2026, mulai dari Padel hingga Dance. Simak cara mencatat aktivitas agar data latihan makin akurat.
Penambahan fitur di Strava ini merupakan bentuk respons langsung terhadap tingginya minat serta permintaan dari komunitas pengguna terhadap kelima aktivitas fisik tersebut.
Aplikasi ini memanfaatkan data lokasi, jarak, waktu, kecepatan, elevasi, dan detak jantung untuk memberikan statistik latihan yang detail.
Alat baru ini memanfaatkan data Heatmap Strava yang ekstensif untuk menghasilkan rute untuk aktivitas berbasis GPS, seperti bersepeda dan lari.
Terintegrasi langsung pada bagian atas feed pengguna Strava, Olahraga Instan bekerja dengan menganalisis riwayat aktivitas terdahulu untuk memberikan saran latihan.
