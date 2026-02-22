Speaker Pintar OpenAI Meluncur 2027, Tantang Dominasi Google & Apple

Gambar rendering dari speaker pintar.((Sumber gambar: Ideogram 2/Future AI) )

APLIKASI OpenAI dilaporkan tengah mengembangkan perangkat keras berbasis kecerdasan buatan (AI), termasuk speaker pintar yang dijadwalkan meluncur pada 2027. Produk ini disebut-sebut akan menjadi langkah serius OpenAI untuk menantang dominasi raksasa teknologi seperti Google dan Apple di pasar perangkat pintar rumah.

Menurut laporan The Information, OpenAI membentuk tim khusus beranggotakan lebih dari 200 orang untuk menggarap lini perangkat AI, yang mencakup speaker pintar, kacamata pintar, hingga lampu pintar.

*Speaker Pintar dengan Kamera dan Pengenalan Wajah*

Baca juga : OpenAI Siap Masuk Pasar Hardware dengan Earbud Pintar

Produk pertama yang diproyeksikan rilis adalah speaker pintar bertenaga AI yang dilengkapi kamera. Perangkat ini dirancang mampu memahami lingkungan sekitar pengguna, termasuk mengidentifikasi objek di meja serta mendeteksi percakapan di sekitarnya.

Speaker tersebut juga dikabarkan akan mendukung sistem autentikasi berbasis pengenalan wajah, mirip dengan Face ID milik Apple, sehingga memungkinkan pengguna melakukan verifikasi pembelian secara aman.

Harga perangkat ini diperkirakan berada di kisaran US$200 hingga US$300, atau sekitar Rp3,1 juta hingga Rp4,7 juta (kurs estimasi Rp15.700 per dolar AS). Pengiriman perdana disebut-sebut dapat dimulai paling cepat awal 2027.

*Ekspansi ke Kacamata dan Perangkat AI Lain*

Selain speaker pintar, OpenAI juga dikabarkan tengah mengembangkan kacamata pintar berbasis AI yang diperkirakan hadir pada 2028. Segmen ini saat ini cukup kompetitif dan telah lebih dulu diramaikan oleh Meta.

Adapun lampu pintar berbasis AI sudah memiliki prototipe, meski belum ada kepastian apakah perangkat tersebut akan benar-benar dipasarkan.

*Akuisisi Perusahaan Jony Ive*

Langkah OpenAI di ranah perangkat keras semakin serius setelah perusahaan mengakuisisi startup milik mantan desainer Apple, Jony Ive, yakni io Products, dengan nilai sekitar US$6,5 miliar.

Jony Ive dikenal luas sebagai sosok di balik desain berbagai produk ikonik Apple sejak 1990-an hingga hengkang pada 2019. Akuisisi ini membuka jalan baginya untuk memimpin pengembangan desain perangkat keras AI OpenAI.

*Tantangan Privasi dan Teknis*

Meski ambisius, proyek ini tidak lepas dari tantangan. Sejumlah laporan menyebutkan adanya penundaan akibat kendala teknis, isu privasi, serta kebutuhan daya komputasi besar untuk menjalankan perangkat AI secara massal.

Selain itu, perangkat yang dilengkapi kamera dan selalu aktif mendengarkan berpotensi menimbulkan kekhawatiran konsumen terkait privasi data.

Jika berhasil diluncurkan sesuai jadwal, speaker pintar OpenAI berpotensi menjadi pesaing serius di pasar smart home global, sekaligus memperluas ekosistem AI perusahaan di luar perangkat lunak. (P-3)