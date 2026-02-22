Microsoft Perbarui OneDrive di Mac dengan Tampilan Liquid Glass dan Menu Baru

Ilustrasi(Microsoft)

ONEDRIVE untuk Mac selalu berfungsi dengan baik, tetapi jauh dari aplikasi terbaik Microsoft di platform ini. Untungnya, Microsoft akhirnya memberikan pembaruan yang sudah lama ditunggu-tunggu dengan Liquid Glass dan peningkatan bawaan lainnya.

Microsoft mengumumkan telah bekerja "selama beberapa tahun terakhir" untuk memberikan peningkatan yang layak pada OneDrive di macOS. Perubahan terpenting di sini adalah menu OneDrive di bilah menu macOS, yang sekarang menjadi panel menu asli dengan elemen transparan.

Saat Anda membuka menu, Anda sekarang mendapatkan gambaran singkat tentang status sinkronisasi saat ini. Ditambah pintasan ke folder OneDrive dan tempat sampah.

Daftar file yang baru saja disinkronkan sekarang berada di bawah sub-menu, yang mungkin mengganggu sebagian orang. Ini adalah menu macOS asli, jadi memiliki desain Liquid Glass pada macOS 26 dan versi yang lebih baru, serta dukungan penuh untuk VoiceOver dan navigasi keyboard.

"Daftar perubahan yang telah Anda buat pada OneDrive Anda hanya berjarak satu klik, dan menampilkan informasi yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan cara yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Selain itu, gambar dan video yang muncul di sini menampilkan thumbnail yang bermanfaat dari konten tersebut jika tersedia, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi file mana yang telah berubah," jelas Microsoft dalam postingan blog.

Elemen antarmuka OneDrive lainnya juga telah diperbarui. Misalnya, peringatan tentang penghapusan file sekarang muncul sebagai dialog Mac asli. Fungsinya tetap sama dan berisi informasi yang sama, tetapi akan lebih menyatu dengan aplikasi Anda yang lain.

Microsoft tidak menyebutkan perubahan apa pun pada sinkronisasi file sebenarnya dalam pembaruan ini, atau pembaruan lain pada fungsionalitas OneDrive.

Klien Mac telah bermigrasi ke API sinkronisasi file modern Apple beberapa tahun yang lalu, dan versi asli Apple Silicon akhirnya diluncurkan untuk semua orang pada awal tahun 2022. Persyaratan sistem juga tidak berubah. Anda hanya memerlukan Mac berbasis Intel atau Apple Silicon dengan macOS 13 atau lebih tinggi, dengan folder OneDrive pada drive APFS.

Selama beberapa tahun terakhir, OneDrive di Mac dinilai stabil dari sisi sinkronisasi. Dengan pembaruan antarmuka terbaru ini, layanan tersebut kini tampil lebih modern dan berpotensi semakin kompetitif sebagai salah satu pilihan penyimpanan cloud terbaik untuk pengguna Mac.

Antarmuka baru ini sedang diluncurkan kepada penguji Insiders, dimulai dengan OneDrive build 26.017. Antarmuka ini akan tersedia untuk semua orang setelah semua bug diperbaiki. (How to Geek/Z-2)